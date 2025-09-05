G4Media.ro
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au survolat…

Eurofighter Typhoon (Sursa foto: Wikimedia Commons / Krasimir Grozev)

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina după detectarea unui grup de drone aeriene în apropiere de Sulina

În cursul serii de joi, 4 septembrie, sistemele de supraveghere radar ale MApN au detectat un grup de drone aeriene, la 36 mile marine nord-est de Sulina.

Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Germane, dislocate la Baza 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu, au survolat zona din proximitatea frontierei cu Ucraina.

La scurt timp de la stabilirea contactului radar, dronele au schimbat traiectoria către nord și ulterior semnalul electronic a dispărut.

Aeronavele Eurofighter Typhoon au continuat misiunea de monitorizare, după care au aterizat la Baza 57 Aeriană.

Forțele Aeriene Germane participă, timp de patru luni, cu un detașament de cinci aeronave de luptă, la misiunea de Poliție Aeriană întărită, pentru protejarea spațiului aerian național și aliat.

„Coeziunea și solidaritatea reprezintă fundamentul alianței Nord Atlantice și constituie garanția fermă că orice provocare la adresa securității va fi întâmpinată printr-un răspuns unitar și hotărât”, au precizat reprezentanții MApN.

