Donald Trump sugerează ca marile companii americane să raporteze rezultatele financiare la şase luni în loc de trei / ”Aţi auzit vreodată expresia că China gândeşte în termeni de 50–100 de ani când conduce o companie?”

Preşedintele Donald Trump a sugerat luni ca marile companii americane să nu mai publice rapoarte financiare la fiecare trei luni, ci o dată la şase luni, transmite News.ro, care citează CNBC.

Într-o postare pe Truth Social, Trump a spus că ideea ar necesita aprobarea autorităţii de reglementare SEC şi ”ar economisi bani, permiţând managerilor să se concentreze pe buna administrare a companiilor”.

”Aţi auzit vreodată expresia că China gândeşte în termeni de 50–100 de ani când conduce o companie, în timp ce noi le conducem pe baza rezultatelor trimestriale? Nu e bine!”, a scris Trump.

Dezbaterea privind raportările trimestriale nu este nouă. În 2018, Warren Buffett şi Jamie Dimon au publicat un editorial în Wall Street Journal în care pledau pentru renunţarea la estimările trimestriale de profit, argumentând că acestea pun presiune pe rezultate imediate în detrimentul strategiei pe termen lung.

În prezent, companiile listate la bursă în SUA sunt obligate să publice rapoarte financiare trimestriale, însă prognozele sunt opţionale. O schimbare ar necesita aprobarea SEC sau o modificare legislativă în Congres.

Sistemul actual este apărat de investitori pentru transparenţă şi frecvenţa informaţiilor, fiind considerat unul dintre cele mai fiabile la nivel global. Totuşi, alte pieţe, precum cele din Marea Britanie şi Uniunea Europeană, cer raportări doar semestriale, iar Hong Kong aplică acelaşi model.

Casa Albă a refuzat să comenteze suplimentar pe marginea declaraţiei lui Trump.