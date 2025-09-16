G4Media.ro
Luis Figo îl învinge pe Gheorghe Hagi. Legendele Portugaliei au câștigat, scor…

Meciul caritabil dintre Legendele Portugaliei și Legendele Lumii
Sursa foto: X/Legends Charity Game

Luis Figo îl învinge pe Gheorghe Hagi. Legendele Portugaliei au câștigat, scor 4-1, în fața Legendelor Lumii într-un meci caritabil / Oleksandr Usyk, și el prezent pe teren în această partidă

Sportz16 Sep • 73 vizualizări 0 comentarii

Legendele Portugaliei, conduse de Luis Figo, Pepe, Nani şi Pedro Miguel Pauleta, s-au confruntat cu o echipă de legende din întreaga lume, din care făceau parte Kaka, Roberto Carlos şi Alessandro Del Piero, în cadrul Legends Charity Game, transmite News.ro.

Acest meci caritabil a fost primul dintr-o serie anuală prevăzută până în 2030, care are ca scop strângerea a un milion de euro pentru patru organizaţii: Crucea Roşie Portugheză, Cáritas Portuguesa, International Alert şi Crucea Roşie Ucraineană.

Pe teren propriu, Portugalia a strălucit şi s-a impus cu 4-1, graţie golurilor marcate de Pauleta, Helder Postiga, Luis Figo şi Pepe. Michael Owen a marcat singurul gol al adversarilor, iar Youri Djorkaeff a ratat un penalty.

De pe banca echipei Legendele Lumii a intrat pe teren și campionul absolut la categoria grea de la box Oleksandr Usyk.

Echipa Portugaliei: Vítor Baía – Bosingwa, Pepe, Bruno Alves, Fábio Coentrão – Tiago, Figo, Maniche – Nani, Quaresma, Pauleta.

Rezerve: Beto Pimparel, Eliseu, Dani, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, Simão, Deco, Nuno Gomes, Hélder Postiga

Echipa Legendelor Lumii: Cech – Zanetti, John Terry, Puyol, Materazzi – Mendieta, Hamsik, Karembeu – Kaká, Henrik Larsson, Saviola.

Rezerve: Van Der Sar, Roberto Carlos, Karagounis, Balakov, Hagi, Djorkaeff, Michael Owen, Del Piero, Stoicikov şi Usyk.

