Donald Trump spune că a fost ”cea mai bună dezbatere” a lui, dar lasă de înțeles că nu va mai exista o alta cu Kamala Harris

Donald Trump şi-a făcut o apariţie surpriză, marţi seară, în sala amenajată pentru presă la centrul din Philadelphia unde tocmai avusese dezbaterea cu Kamala Harris şi le-a spus reporterilor că este mulţumit de prestaţia sa împotriva Kamalei Harris, dar s-ar putea să nu mai aibă loc o altă dezbatere, relatează The Guardian, citat de News.ro.

„A fost cea mai bună dezbatere a mea, cred”, a spus fostul preşedinte. „A arătat cât de slabi sunt, cât de patetici sunt şi ce fac pentru a ne distruge ţara, la graniţă, cu comerţul exterior, cu totul”, le-a spus fostul preşedinte jurnaliştilor.

„Acum, ea vrea să mai facă una (o dezbatere), pentru că a fost învinsă în seara asta, dar nu ştiu dacă vom mai face una”, a adăugat Trump.

Imediat după încheierea dezbaterii, campania Kamalei Harris a transmis că vicepreşedinta este „pregătită pentru o a doua dezbatere”, în octombrie.

„Sub luminile rampei, poporul american a putut vedea alegerea cu care se va confrunta în această toamnă la urne: între a merge înainte cu Kamala Harris sau a merge înapoi cu Trump”, a declarat Jen O’Malley Dillon, preşedintele campaniei Harris-Walz. „Asta este ceea ce au văzut în această seară şi ceea ce ar trebui să vadă la o a doua dezbatere, în octombrie. Vicepreşedintele Harris este pregătită pentru o a doua dezbatere. Este oare şi Donald Trump?” – a lansat întrebarea reprezentantul campaniei lui Harris.

Această a doua dezbatere s-ar adăuga unei confruntări prevăzute în octombrie între candidaţii la funcţia de vicepreşedinte, Tim Walz şi JD Vance.

După dezbaterea cu Trump, Kamala Harris s-a întâlnit cu susţinătorii şi părea să fie încrezătoare că a ieşit victorioasă. „Dar avem mult de lucru”, a atras ea atenţia. „Şi cred că seara aceasta a evidenţiat pentru poporul american care este miza”, a adăugat democrata.



