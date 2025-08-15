G4Media.ro
Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru pace, de Sfânta maria, înaintea…

sursa foto: Stefano Spaziani / ContactoPhoto / Profimedia

Papa Leon al XIV-lea se roagă pentru pace, de Sfânta maria, înaintea summitului Trump-Putin în Alaska

Papa Leon al XIV-lea s-a rugat vineri pentru un sfârşit paşnic al ”violenţei tot mai asurzitoare” a războaielor din lume, la o slujbă de Sfânta Maria, ziua summitului Trump-Putin în Alaska, relatează The Associated Press, transmite News.ro.

Primul Papă american din istorie nu a evocat în mod explicit summitul Trump-Putin.

Însă el îndeamnă în mod constant la dialog şi la sfârşitul Războiului din Ucraina, inclusiv în discuţii cu Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

El a amintit că ziua de 15 august a fost declarată Ziua Fecioarei Maria de către Papa Pius al XII-lea în toiul celui de-al Doilea Război Mondial.

”El (Pius) spera ca vieţile oamenilor să nu mai fie distruse nicodată de războaie”, a declarat Papa.

”Cât de relevante sunt aceste vorbe azi? Din nefericire, în fiecare zi ne simţim neputincioşi în faţa răspândirii unei violenţe tot mai asurzitoare, insensibili faţă de omenire”.

