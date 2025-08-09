BREAKING Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni săptămâna viitoare în Alaska pentru discuţii privind Ucraina

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni în 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Trump a anunţat întâlnirea din 15 august pe reţelele de socializare, iar ulterior aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a declarat că locaţia este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi faţă de Rusia, informează News.ro

Purtătorul de cuvânt a adăugat că Trump a fost invitat în Rusia pentru un potenţial al doilea summit.

Nu a existat nicio reacţie imediată din partea Ucrainei.

Anunţul întâlnirii a venit la doar câteva ore după ce Trump a semnalat că Ucraina ar putea fi nevoită să cedeze teritorii pentru a pune capăt războiului, care a început cu invazia pe scară largă a Rusiei asupra vecinului său în februarie 2022.

Această întâlnire va fi prima între cei doi lideri din iunie 2019 în Japonia, la un an după summitul de la Helsinki, unde Donald Trump a avut un ton decisiv conciliant cu liderul de la Kremlin.

Putin nu a mai pus piciorul pe pământ american din 2015, în timpul preşedinţiei lui Barack Obama.

Reamintim, președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri seară la Casa Albă că negocierile pentru un acord de pace în Ucraina sunt „foarte aproape” de finalizare și că în cadrul acestora ar putea avea loc „schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți”.

Trump a afirmat că teritoriile vizate au fost disputate în ultimii trei ani și jumătate și că luptele au provocat pierderi semnificative atât în rândul rușilor, cât și al ucrainenilor.

„Vom recupera o parte, vom schimba o parte. Vor fi schimburi de teritorii spre beneficiul ambelor părți. Este complicat, nimic nu e ușor, dar va fi spre binele ambelor părți”, a spus liderul american, adăugând că președintele ucrainean Volodimir Zelenski „va trebui să fie pregătit să semneze ceva”.