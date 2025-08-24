Donald Trump, scrisoare de susţinere către Ucraina cu ocazia Zilei Independenţei ţării: „Statele Unite respectă lupta dumneavoastră şi cred în viitorul dumneavoastră ca naţiune independentă” / Kievul „nu va pierde” războiul, spune Zelenski

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele SUA, Donald Trump, s-a alăturat duminică altor lideri mondiali în adresarea de mesaje de sprijin Ucrainei, care sărbătoreşte Ziua Independenţei într-un moment în care speranţele pentru pace sunt minime, în ciuda eforturilor diplomatice intense, relatează CNN, transmite News.ro. Trump a trimis o scrisoare Ucrainei, în care laudă curajul acesteia şi afirmă că Statele Unite cred în viitorul Ucrainei ca stat independent.

Scrisoarea a fost distribuită pe X de către preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care a transmis şi propriul mesaj: „Nu vom pierde!”

Ucraina şi Rusia au continuat să se atace reciproc, oficialii ruşi afirmând, duminică, că un incendiu a izbucnit după ce un vehicul aerian fără pilot (UAV) ucrainean a fost doborât în apropierea centralei nucleare de la Kursk, avariind un transformator.

Alţi lideri mondiali, printre care preşedintele chinez Xi Jinping, regele Charles al Marii Britanii şi papa Leon al XIV-lea, au transmis mesaje pentru a marca această zi, care vine într-un moment în care negocierile de pace sunt în impas, iar preşedintele rus Vladimir Putin dă semne că vrea să continue lupta.

Prim-ministrul canadian Mark Carney a profitat de ocazie pentru a efectua prima sa vizită oficială în Ucraina, declarând pe X că sprijinul ţării sale pentru Kiev este „neclintit şi că suntem alături de voi în fiecare pas al luptei voastre pentru apărarea suveranităţii”.

Keith Kellogg, emisarul administraţiei Trump pentru Rusia şi Ucraina, a participat şi el la ceremonia de Ziua Independenţei, de la Kiev, duminică.

Mesajul lui Trump vine la câteva zile după ce liderul american a declarat că îi va acorda lui Putin „câteva săptămâni”, prelungind astfel termenul limită pentru posibile consecinţe împotriva Moscovei, după ce l-a îndemnat pe liderul rus să se întâlnească cu omologul său ucrainean în speranţa de a pune capăt războiului.

În scrisoare, Trump a menţionat: „Poporul ucrainean are un spirit de neînfrânt, iar curajul ţării dumneavoastră este o sursă de inspiraţie pentru mulţi. În această zi importantă, să ştiţi că Statele Unite respectă lupta dumneavoastră, onorează sacrificiile dumneavoastră şi cred în viitorul dumneavoastră ca naţiune independentă”.

„Acum este momentul să punem capăt uciderilor fără sens. Statele Unite susţin o soluţie negociată care să conducă la o pace durabilă, care să pună capăt vărsării de sânge şi să protejeze suveranitatea şi demnitatea Ucrainei”, a adăugat Trump.

Zelenski i-a mulţumit lui Trump pentru mesajul său şi a transmis propriul său mesaj către ucraineni, spunând că ţara va sărbători Ziua Independenţei şi peste o sută de ani.

„Ucraina este mai puternică şi are respect de sine. Şi Ucraina nu aşteaptă gesturi de bunăvoinţă, ci are propria voinţă de a pune în practică ceea ce este necesar pentru noi”, a spus el. „Aceasta este Ucraina de astăzi. Şi o astfel de Ucraina nu va mai fi niciodată obligată în istorie să îndure ruşinea pe care ruşii o numesc „compromis”. Avem nevoie de o pace justă. Viitorul nostru va fi decis numai de noi. Şi lumea ştie asta”, a adăugat Zelenski.

Referindu-se la recentele discuţii cu Trump şi liderii europeni pentru a avansa un plan de pace pentru Ucraina, Zelenski a declarat: „Ucraina nu a câştigat încă pe deplin, dar cu siguranţă nu va pierde. Ucraina şi-a asigurat independenţa. Ucraina nu este o victimă, ci o luptătoare. Ucraina nu cerşeşte, ci oferă. Alianţă şi parteneriat”.

În ajunul Zilei Independenţei, Rusia a lansat 72 de drone şi o rachetă balistică către Ucraina, majoritatea fiind doborâte, potrivit Forţelor Aeriene Ucrainene.

Bombardamentele intense au continuat în ultimele zile, în ciuda întâlnirii dintre Trump şi Putin din Alaska, care s-a încheiat fără un acord concret.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat, duminică, că a distrus peste noapte 95 de aeronave fără pilot (UAV) ucrainene în diferite teritorii. O aeronavă fără pilot a fost doborâtă în apropierea centralei nucleare de la Kursk, provocând un incendiu, au declarat oficialii.