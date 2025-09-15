Donald Trump cere ţărilor europene să îşi înăsprească sancţiunile împotriva Rusiei ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina

Preşedintele american, Donald Trump, a cerut duminică ţărilor europene să îşi înăsprească sancţiunile împotriva Moscovei şi şi-a reiterat solicitarea ca acestea să înceteze achiziţionarea de petrol din Rusia ca măsură de presiune pentru a pune capăt războiului din Ucraina, informează luni agenția de știri EFE.

„Europa cumpără petrol din Rusia. Nu vreau să cumpere petrol, iar sancţiunile pe care le impune nu sunt suficient de dure. Sunt dispus să impun sancţiuni, dar va trebui să le înăsprească proporţional cu ceea ce fac eu”, a declarat preşedintele Trump reporterilor în New Jersey.

Preşedintele SUA a reiterat astfel mesajul pe care îl exprimase deja într-o scrisoare trimisă sâmbătă statelor membre NATO în care a avertizat că nu va impune noi sancţiuni Moscovei în timp ce unii aliaţi continuă să achiziţioneze ţiţei rusesc, transmite Agerpres.

„Sunt dispus să impun sancţiuni importante Rusiei atunci când toate statele NATO vor conveni şi vor începe să facă acelaşi lucru şi când toate statele vor înceta să cumpere petrol din Rusia”, a scris preşedintele american.

Turcia, Ungaria şi Slovacia continuă să importe petrol rusesc, deşi majoritatea ţărilor europene au încetat să facă acest lucru după declanşarea invaziei ruse în Ucraina în 2022.

Atât Statele Unite, cât şi ţările europene menţin sancţiuni financiare şi comerciale severe împotriva Rusiei, care au avut impact asupra economiei acesteia, deşi nu au reuşit să oprească războiul.

Scrisoarea preşedintelui Trump apare într-un moment de tensiune ridicată, după ce săptămâna trecută 19 drone ruseşti au violat spaţiul aerian al Poloniei şi au fost doborâte de NATO.

Preşedintele american Donald Trump îşi exprimă de luni de zile frustrările legate de refuzul Rusiei de a pune capăt războiului din Ucraina şi pe 15 august l-a primit pe omologul său rus, Vladimir Putin, în Alaska, pentru a impulsiona negocierile de pace, dar întâlnirea s-a încheiat fără progrese concrete.