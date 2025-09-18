Doi morţi într-un atac armat la un post de frontieră între Cisiordania şi Iordania

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Un bărbat înarmat a împuşcat mortal două persoane la un post de frontieră între Cisiordania ocupată şi Iordania, a anunţat o organizaţie israeliană care prestează servicii de urgenţă, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Doi bărbaţi, în vârstă de 20 şi respectiv 60 de ani, care au fost împuşcaţi în timpul unui atac armat la postul de frontieră Allenby, au murit în urma rănilor suferite, potrivit Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roşii.

„Teroristul a fost neutralizat de forţele de securitate”, a adăugat aceeaşi sursă într-un comunicat.

Armata israeliană a precizat că anchetează incidentul.

Postul israelian Channel 12 a relatat că atacatorul este un iordanian care a ajuns la punctul de trecere la volanul unui camion care transporta ajutor cu destinaţia Fâşia Gaza, teatrul unui război devastator.

Potrivit media citate, atacatorul a deschis focul şi de asemenea a înjunghiat două persoane. În imagini care circulă pe reţelele sociale pot fi văzute un cuţit pătat de sânge şi o armă de foc aşezate pe pământ.

Iordania a anunţat suspendarea traficului prin punctul de trecere cu Israelul, „după închiderea sa din cealaltă parte”, relatează Reuters, citând agenţia de ştiri de stat iordaniană.

În septembrie 2024, un şofer iordanian a împuşcat mortal trei grăniceri israelieni înainte de a fi ucis.