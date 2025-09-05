G4Media.ro
SUA au avertizat Franţa cu privire la posibile represalii israeliene care ar…

palestinieni palestina cisiordania fasia gaza
sursa foto: © Rrodrickbeiler | Dreamstime.com

SUA au avertizat Franţa cu privire la posibile represalii israeliene care ar putea include anexarea de teritorii în Cisiordania

Secretarul de stat american Marco Rubio a criticat joi, la Quito, Franţa şi alte ţări dispuse să recunoască statul palestinian, spunând că le-a avertizat cu privire la posibile represalii israeliene sub forma anexării de teritorii în Cisiordania, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Secretarul de stat american a refuzat să se alăture condamnării globale a planului de colonizare din Cisiordania aprobat de Israel, care pune în pericol posibilitatea creării unui stat palestinian.

În august, circa 20 de ţări, între care Regatul Unit, Franţa, Spania, Italia şi Canada, au respins un proiect cheie de construire a 3.400 de locuinţe în Cisiordania ocupată, deoarece ar împărţi acest teritoriu palestinian în două.

„În ceea ce priveşte Cisiordania şi anexarea, nimic nu este definitiv. Este un subiect de dezbatere în anumite sectoare ale politicii israeliene”, a declarat Rubio în timpul unei vizite în capitala ecuadoriană. „Ceea ce vă pot spune este că era total previzibil”, a adăugat el.

Proiectul de construcţie a stârnit o puternică opoziţie internaţională. ONU şi Uniunea Europeană au îndemnat Israelul să abandoneze planul.

Autoritatea Palestiniană, care administrează parţial Cisiordania, a condamnat rapid măsura.

Preşedintele francez Emmanuel Macron va coprezida o conferinţă privind soluţia cu două state – israelian şi palestinian – împreună cu prinţul saudit Mohammed bin Salman la sediul ONU din New York, pe 22 septembrie. Se aşteaptă ca Franţa să oficializeze recunoaşterea statului Palestina, alături de alte câteva ţări, precum Australia, Belgia şi Canada.

„Le-am spus că acest lucru va duce la acest tip de acţiuni reciproce şi va îngreuna încetarea focului”, a declarat Rubio joi.

De asemenea, el a apreciat că presiunea pentru a consolida statutul Autorităţii Palestiniene în Cisiordania a încurajat rivalul său, Hamas, în Gaza.

„În ziua în care francezii şi-au anunţat decizia, Hamas s-a retras de la masa negocierilor”, a afirmat Rubio.

Miercuri, ministrul de finanţe de extremă dreapta al Israelului, Bezalel Smotrich, a cerut anexarea unor porţiuni mari din Cisiordania, într-un efort de a îngropa ideea unui stat palestinian.

De la revenirea la putere în ianuarie, preşedintele american Donald Trump a oferit un sprijin neclintit Israelului, lansând simultan, fără succes, iniţiative pentru a pune capăt războiului purtat de Israel ca răspuns la atacul sângeros al Hamas din 7 octombrie 2023.

