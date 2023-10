UPDATE Doi administratori ai unei societăți care deține un centru rezidențial pentru persoane vârstnice în Voluntari, reținuți pentru 24 de ore de DNA / Ar fi folosit documente false pentru a lua licența de funcționare / Neregulile descoperite

Doi administratori ai unei societăți care deține un centru rezidențial pentru persoane vârstnice în Voluntari au fost reținuți pentru 24 de ore de procurorii DNA pentru că ar fi folosit documente false pentru a lua licența de funcționare.

UPDATE 1 Potrivit unor surse judiciare, acțiunea DNA a vizat o locație situată pe Bvd Pipera nr 57 bis, pentru care nu a fost solicitata niciodată licență de funcționare.

În acest dosar ar apărea și numele asistentului social Pleșea Gheorghe, aceeași persoana care era asistent social la Casa Cora și Gabriel cel Viteaz – în prezent sub control judiciar în dosarul Azilele Groazei, au afirmat sursele citate.

Reprezentanții societății au solicitat licență de funcționare provizorie pentru Centrul Rezidențial pentru persoane vârstnice Royal Medical Clinic situat localitatea Voluntari, nr 61.

A fost emisa licența la data de 06.02. 2023 , iar la data de 26.04.2023 licența a încetat ca urmare a solicitării furnizorului.

Ulterior acționarii societății ar fi schimbat forma de furnizare a serviciului social din Centru rezidențial de îngrijire și asistență persoane dependente in Centru rezidential pentru persoane varstnice.

Pentru acest centru s-a eliberat licenta provizorie de functionare la data de 21.06.2023 care a fost retrasa de MMSS la propunerea AJPIS Ilfov la data de 17.10.2023.

In intervalul de functionare a centrului au fost organizate urmatoarele actiuni de control:

a) 15.07.2023 – actiune mixta de control constituita ca urmare a ordinului emis de Prefectul Jud. Ilfov .

Cu aceasta ocazie inspectorii sociali ai AJPIS Ilfov au constatat faptul ca nu sunt sunt respectate standardele minime de calitate si au fost dispuse 2 masuri de remediere a deficientelor identificate.

b) in perioada 29-31.08.2023 AJPIS Ilfov a efectuat un control inopinat.

Au fost dispuse 2 masuri de remediere.

c) la data de 01.09.2023 a fost realizata o noua actiune de control a comisiei mixte din organizata prin Ordin al Prefectului Jud. Ilfov si s.a constat faptul ca in centru erau prezente persoane care nu avea implinita varsta de 65 de ani, care cu o zi inainte nu se aflau in serviciul social supus verificarii. Astfel au fost anuntati apartinatorii si au fost efectuate demersuri in vederea relocarii persoanelor.

c) la data de 11.10.2023 serviciul a fost verificat de catre comisia mixta de control constituita din Oridinul Prefectului Jud. Ilfov. La momentul controlului s-a constatat ca standardele minime de calitate nu erau indeplinite.

Ca urmare a deficientelor constatate inspectorii AJPIS Ilfov au dispus inchiderea definitiva a unitatii.

In acest sens pe parcursul zilei de 11.10.2023 din cei 17 beneficiari ai centrului, 15 au fost preluati de familie iar alti 2 au fost fost relocati la un alt serviciu social pe raza Jud. Ilfov.

UPDATE:

Acționarii clinicii sunt un polițist local și un medic estetician. La societatea Royal Medical Clinic din Voluntari acționari sunt Yasmin Ana Maria Dalbuzi și Roberto Iulian Damian.

Potrivit datelor oferite de ONRC, la înființare (mai 2023) societatea a avut ca asociați pe Damian Roberto Iulian și Dalbuzi Yasmin Ana Maria, fiecare cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 50% / 50%, aceasta din urmă îndeplinind și funcția de administrator.

Din luna septembrie 2023 Damian Roberto Iulian a cedat cele 10 părți sociale pe care le deținea către Dalbuzi Yasmin Ana Maria și, formal, a încetat să mai dețină o calitate în cadrul societății.

Articolul inițial:

„În realitate, serviciile medicale ar fi fost inexistente, mâncarea oferită beneficiarilor (insuficientă, necorespunzătoare din punct de vedere nutritiv, neadaptată afecțiunilor acestora) ar fi fost achiziționată gata preparată din magazin (mici cu cartofi prăjiți, pui cu cartofi prăjiți etc.) sau ar fi fost „încropită” de angajații centrului din ce aveau la dispoziție, iar tratamentul medical, ce nu se administra cu regularitate, ar fi fost administrat beneficiarilor de persoane care nu ar fi avut pregătire medicală”, precizează comunicatul DNA transmis vineri.

„De menționat este faptul că, pe perioada vizitei inspectorilor sociali, unii beneficiari care nu ar fi îndeplinit condițiile de admisibilitate în centru, aspect supus controlului, ar fi fost scoși din centru, fiind cazați pentru o noapte într-un hotel, ulterior fiind „plimbați” cu un autovehicul sau ținuți în parcarea unui hipermarket până la finalizarea evaluării”, se mai arată în comunicatul citat.

Comunicatul integral al DNA:

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu datele de 26 și 27 octombrie 2023, a doi inculpați, administratori ai unei societăți comerciale ce deține un centru rezidențial pentru persoane vârstnice situat în orașul Voluntari, județul Ilfov, în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de participație improprie la abuz în serviciu dacă funcționarul a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

În ordonanțele procurorilor se arată că, în cauză, există date și probe care conturează următoarea stare de fapt:

În perioada 29 – 31 august 2023, cei doi inculpați, în calitățile menționate mai sus, ar fi prezentat mai multe documente false (extras Revisal, Contract de catering, Contract privind prestarea de servicii medicale etc.) inspectorilor sociali desemnați să efectueze un control la un centru rezidențial pentru persoane vârstnice deținut de societatea administrată de cele două persoane, pentru a atesta îndeplinirea criteriilor și a standardelor minime care au stat la baza obținerii licenței de funcționare a centrului respectiv.

Acționând în această manieră, cei doi inculpați i-ar fi determinat pe inspectorii sociali să ateste, fără vinovăție, îndeplinirea condițiilor de acordare a acreditării/licențierii furnizorilor de servicii sociale și a serviciilor furnizate de aceștia.

În realitate, serviciile medicale ar fi fost inexistente, mâncarea oferită beneficiarilor (insuficientă, necorespunzătoare din punct de vedere nutritiv, neadaptată afecțiunilor acestora) ar fi fost achiziționată gata preparată din magazin (mici cu cartofi prăjiți, pui cu cartofi prăjiți etc.) sau ar fi fost „încropită” de angajații centrului din ce aveau la dispoziție, iar tratamentul medical, ce nu se administra cu regularitate, ar fi fost administrat beneficiarilor de persoane care nu ar fi avut pregătire medicală.

De menționat este faptul că, pe perioada vizitei inspectorilor sociali, unii beneficiari care nu ar fi îndeplinit condițiile de admisibilitate în centru, aspect supus controlului, ar fi fost scoși din centru, fiind cazați pentru o noapte într-un hotel, ulterior fiind „plimbați” cu un autovehicul sau ținuți în parcarea unui hipermarket până la finalizarea evaluării.

După ce, la data de 11 octombrie 2023, inspectorii sociali ar fi suspendat activitatea centrului ca urmare a deficiențelor constatate, inculpații ar fi mutat beneficiarii într-o altă locație în care și-ar fi continuat activitatea deși pentru acest serviciu nu ar fi existat licență, raportând autorităților că beneficiarii ar fi fost preluați de familii.

Inculpaților li s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile, în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

La data de 27 octombrie 2023, cei doi inculpați urmează să fie prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Anterior, în cursul zilei de 26 octombrie 2023, ca urmare a obținerii autorizărilor legale de la instanța competentă, au fost efectuate percheziții domiciliare în 3 locații, situate pe raza județului Ilfov.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nici o situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

Menționăm că prezentul comunicat a fost întocmit în conformitate cu art. 28 alin. 4 din Ghidul de bune practici privind relația sistemului judiciar cu mass media, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 197/2019.