Doar patru din zece germani ies la pensie la 66 de ani, vârsta legală de pensionare, potrivit datelor Fondului german de Asigurări de Pensii

Doar patru din zece germani, care s-au pensionat în anul 2024, au lucrat până la 66 de ani, vârsta legală de pensionare, arată o serie de date oficiale publicate vineri de Fondul german de Asigurări de Pensii, transmite agenția de știri DPA, citată de Agerpres.

Conform acestor date, aproximativ 937.000 de persoane au primit pensie pentru limită de vârstă, pentru prima dată, în 2024. Din aceştia, doar 378.000 au muncit până la 66 de ani, în timp ce 559.000 s-au pensionat anticipat.

Angajaţii care au contribuit cel puţin 35 de ani la fondul de pensii pot să se pensioneze de la 63 de ani, dar pierd 0,3 puncte procentuale din pensie pentru fiecare lună ce le mai lipseşte până la limita de vârstă. Cei care au contribuit timp de 45 de ani la fondul de pensii pot să iasă la pensie de la 64 de ani, fără ca pensia să le fie diminuată.

Tot în 2024 au ieşit la pensie aproximativ 64.900 de persoane cu handicap sever, cu sau fără reduceri.

În raportul său anual, Fondul german de Asigurări de Pensii spune că vârsta medie de pensionare în 2024 a fost de 64,7 ani, în creştere de la 62,3 ani în 2000.

Vârsta legală de pensionare în Germania este programată să crească treptat până la 67 de ani în 2031.

Însă coaliţia condusă de cancelarul Friedrich Merz are de gând să îi stimuleze pe oameni să muncească mai mult. Este avută în vedere o „pensie activă”, care se referă la cei care continuă să lucreze şi după ce au ajuns la vârsta legală de pensionare şi care vor primi până la 2.000 de euro peste salariul lunar, scutiţi de taxe.

Potrivit datelor oficiale, la 1 iulie 2025, în Germania erau 21,4 milioane de pensionari, cu aproape 200.000 mai mulţi decât în anul anterior.