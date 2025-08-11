Dmitri Kozak, celebrul autor al planului de la federalizare a Moldovei, şi-a pierdut influenţa pe care o avea cândva asupra lui Putin după ce s-a opus invadării Ucrainei. Liderul de la Kremlin ascultă acum de Serghei Kirienko (NYT)

Dmitri Kozak, adjunctul şefului de cabinet al lui Vladimir Putin, care ani de zile a fost unul dintre apropiaţii liderului rus şi este celebru în Republica Moldova pentru un plan de federalizare a ţării menit să rezolve conflictul din Transnistria, plan respins în anii 2000 de Chişinău, a sugerat recent şefului său suprem să pună capăt războiului din Ucraina şi să înceapă negocierile de pace. Numai că Dmitri Kozak, care a declarat în privat că invazia a fost o greşeală, şi-a pierdut puterea în favoarea unui alt aliat de bază al lui Putin, Serghei Kirienko, care a susţinut acţiunea militară, scrie The New York Times (NYT). Anton Troianovski, autorul articolului din cotidianul american, a discutat pe larg cu persoane din interiorul Kremlinului şi din Occident pentru a documenta criticile discrete ale lui Dmitri Kozak la adresa războiului din Ucraina, transmite News.ro.

Timp de decenii, Vladimir Putin a apelat la un singur consilier loial pentru unele dintre cele mai delicate misiuni ale sale. Când Putin a devenit prim-ministru în 1999, l-a numit pe consilierul său, Dmitri Kozak, şef de cabinet. Când Rusia a câştigat în 2007 licitaţia pentru găzduirea Jocurilor Olimpice de iarnă din 2014, Kozak a gestionat pregătirile pentru Jocuri. Când Putin a anexat Crimeea în 2014, Kozak a supravegheat integrarea acesteia în Rusia. În timp ce Putin aduna trupe în 2021, Kozak le povestea diplomaţilor americani despre hibele guvernului ucrainean.

În prezent, Dmitri Kozak, în vârstă de 66 de ani, nu mai are prea multe responsabilităţi, multe dintre atribuţiile sale fiindu-i transferate unui alt consilier de rang înalt, Serghei Kirienko, potrivit trei persoane apropiate de Kremlin, unui contact occidental al lui Kozak şi unui oficial american. Kozak l-a dezamăgit pe Putin, spun aceştia, deoarece a afirmat clar că invadarea Ucrainei a fost o greşeală.

După ce Putin a început războiul în Ucraina în februarie 2022, Kozak a declarat în privat că l-a sfătuit pe preşedintele rus să nu o facă, potrivit unor surse din interiorul Kremlinului şi contactului occidental, care a avut mai multe întâlniri cu Kozak de la începutul războiului.

KOZAK PLEDEAZĂ PENTRU NEGOCIERI DE PACE

Mai recent, Kozak le-a spus asociaţilor săi că i-a prezenta lui Putin o propunere pentru încetarea luptelor şi organizarea de negocieri de pace, au declarat surse din interiorul Kremlinului. Acestea au adăugat că Dmitri Kozak a sugerat că l-a îndemnat, de asemenea, pe Putin să facă reforme interne, inclusiv plasarea puternicelor agenţii de securitate ruse sub supravegherea guvernului şi crearea unui sistem judiciar independent.

Este puţin probabil ca presiunile lui Kozak să-l influenţeze pe Putin, care este înconjurat în mare parte de oameni care îi alimentează cererile dure faţă de Ucraina. Dar ele reflectă frustrarea care cuprinde o parte a elitei de la Moscova faţă de refuzul lui Putin de a face compromisuri în război şi faţă de puterea din ce în ce mai necontrolată a serviciilor de securitate, notează NYT.

Kozak este singurul înalt oficial apropiat de Putin care vorbeşte deschis despre dezacordul său în privinţa războiului, potrivit unor persoane apropiate de Kremlin, deşi el nu a făcut publice aceste critici. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

CINE ESTE DMITRI KOZAK

Kozak a fost un executant pe plan diplomatic al campaniei lui Putin împotriva orientării Ucrainei către Occident.

S-a născut în Ucraina, a servit în forţele speciale sovietice şi a lucrat cu Putin la Primăria din Sankt Petersburg în anii 1990.

John Sullivan, ambasadorul SUA la Moscova până în 2022, scrie în memoriile sale că Dmitri Kozak era cunoscut „pentru zâmbetul larg şi comportamentul adesea impenetrabil ca operator politic şi om de încredere”.

În decembrie 2021, Karen Donfried, secretar de stat adjunct al SUA, s-a întâlnit cu Dmitri Kozak într-o ultimă încercare de a evita războiul. Kozak „sufla fumul ţigărilor sale cu filtru de aur în faţa secretarului adjunct şi se lansa în lungi monologuri despre regimul rău şi perfid de la Kiev”, notează Sullivan.

Dar în culisele puterii din Rusia, Kozak avertiza asupra consecinţelor grave ale unei invazii pe scară largă, inclusiv asupra rezistenţei feroce a Ucrainei, potrivit unor surse din interiorul Kremlinului.

Înainte de începerea războiului, Kozak s-a pronunţat împotriva acestuia într-o şedinţă a Consiliului rus de Securitate, potrivit unor ştiri ulterioare şi a două surse din interiorul Kremlinului. La câteva zile după începerea invaziei, Putin a respins un acord de pace pe care Kozak a declarat că l-a negociat cu Ucraina, potrivit unor informaţii Reuters din 2022 şi a două surse din interior.

SERGHEI KIRIENKO ÎI IA LOCUL LUI KOZAK

Poziţia critică a lui Kozak pare să fi precipitat prăbuşirea relaţiei sale cu Putin. El a încetat în mare parte să mai apară în public, în timp ce Kirienko, prim-adjunct al şefului de cabinet, a salutat războiul şi a călătorit frecvent în Ucraina ocupată.

O mare parte din responsabilităţile lui Kozak în relaţiile cu unele părţi ale fostei Uniuni Sovietice, precum Moldova şi regiunile separatiste din Georgia, au fost preluate de Serghei Kirienko, au declarat surse din interiorul Kremlinului şi oficiali americani. (Această schimbare a fost raportată anul acesta şi de ziarul rus Vedomosti, notează NYT.)

În timp ce Kozak a condus negocierile cu Ucraina până la invazia din februarie 2022, Kirienko a devenit reprezentantul Kremlinului în regiunile ocupate de Rusia, iar un al treilea consilier, Vladimir Medinski, negociază cu Kievul.

În ciuda pierderii influenţei, Kozak a păstrat un anumit acces la Putin, au declarat surse din interiorul Kremlinului. Faptul că Putin îl păstrează pe Kozak în preajma sa reflectă loialitatea preşedintelui rus faţă de locotenenţii săi de lungă durată, au remarcat aceştia.

Putin pare, de asemenea, să-l fi folosit pe Kozak ca intermediar pentru emisarii neoficiali occidentali care au legături strânse cu oficialii occidentali. Contactul occidental al lui Kozak a declarat că s-a întâlnit cu acesta de mai multe ori din 2022 şi Kozak a afirmat clar că nu este de acord cu invazia. „Daţi-mi argumente”, spunea adesea Kozak, potrivit interlocutorului occidental. În viziunea acestei persoane, Kozak cerea idei pentru a-l convinge pe Putin să schimbe cursul.