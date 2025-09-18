G4Media.ro
Dispozitivul de securitate al șefei guvernului italian Giorgia Meloni, consolidat după asasinarea…

Giorgia Meloni
Sursa foto: Sameer Al-Doumy / AFP / Profimedia

Dispozitivul de securitate al șefei guvernului italian Giorgia Meloni, consolidat după asasinarea lui Charlie Kirk / Măsuri similare și pentru vicepremieri

Dispozitivul de securitate pentru şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, şi pentru vicepremierii săi, Antonio Tajani şi Matteo Salvini, a fost consolidat în urma asasinării activistului conservator american Charlie Kirk, au declarat joi surse guvernamentale pentru agenţia ANSA, confirmând o relatare în acest sens a cotidianului Il Messaggero, transmite Agerpres.

Aflată la conducerea guvernului din anul 2022, Giorgia Meloni şi aliaţii săi au optat în tot acest timp pentru un dispozitiv de protecţie de nivel secundar. Dar recenta asasinare în SUA a activistului apropiat ideologic de orientarea lui Meloni a determinat luarea deciziei de consolidare a acestui dispozitiv, după ce Ministerul italian de Interne a emis vineri o circulară prin care dispune „revizuirea şi posibil consolidarea măsurilor faţă de profilurile de risc”.

Decizia a fost confirmată joi de însuşi vicepremierul şi ministrul de externe Antonio Tajani. „Mereu am spus că trebuie să folosim un limbaj diferit pentru a preveni inflamarea spiritelor. Astăzi, nivelul de securitate pentru premier, pentru vicepremierul Salvini şi pentru mine a fost sporit, ceea ce înseamnă că climatul (politic) nu este dintre cele mai bune. Totuşi, îndemn pe toată lumea la calm. Nu am jignit pe nimeni”, a spus Tajani.

