Directorul echipei Ferrari, Frederic Vasseur, spune că a greșit modul în care a perceput schimbarea de echipe a lui Lewis Hamilton: „Venea după o carieră de douăzeci de ani la Mercedes”

Directorul echipei Ferrari, Frédéric Vasseur, a vorbit, pentru Gazzetta dello Sport, despre sezonul complicat al lui Lewis Hamilton. El îşi asumă întreaga responsabilitate pentru aducerea pilotului de la Mercedes, transmite News.ro.

Ajuns anul acesta la Ferrari, provenind de la echipa Mercedes, multiplul campion mondial Lewis Hamilton nu a convins. În coloanele ziarului Gazzetta dello Sport, directorul său Frédéric Vasseur a revenit asupra performanţelor pilotului său, recunoscând că a „subestimat” situaţia.

„La urma urmei, venea după o carieră de douăzeci de ani la Mercedes, iar schimbarea nu este uşoară”, a mărturisit Vasseur. El a explicat că a „subestimat semnificaţia acestei schimbări”. O greşeală dictată, probabil, de entuziasmul stârnit de „această provocare”.

În ciuda acestei adaptări complicate a lui Lewis Hamilton, Vasseur speră în continuare să obţină rezultate bune în acest an. „Vreau să câştigăm încă cel puţin un Grand Prix în acest an. Trebuie să exploatăm la maximum atuurile noastre.”

Septuplul campion mondial de F1, Lewis Hamilton, a venit la Ferrari din ianuarie.

Clasamentul piloților la pauza de vară

  1. Oscar Piastri (Australia) 284 de puncte
  2.  Lando Norris (Marea Britanie) 275
  3. Max Verstappen (Olanda) 187
  4. George Russell (Marea Britanie) 172
  5. Charles Leclerc (Monaco) 151
  6. Lewis Hamilton (Marea Britanie) 109
  7. Andrea Kimi Antonelli (Italia) 64
  8. Alexander Albon (Thailanda) 54
  9. Nico Hulkenberg (Germania) 37
  10. Esteban Ocon (Franța) 27
  11. Fernando Alonso (Spania) 26
  12. Lance Stroll (Canada) 26
  13. Isack Hadjar (Franța) 22
  14. Pierre Gasly (Franța) 20
  15. Liam Lawson (Noua Zeelandă) 20
  16. Carlos Sainz (Spania) 16
  17. Gabriel Bortoleto (Brazilia) 14
  18. Yuki Tsuonoda (Japonia) 10
  19. Oliver Bearman (Haas) 8
  20. Franco Colapinto (Argentina) 0
  21. Jack Doohan (Australia) 0

Clasamentul constructorilor la pauza de vară

  1. McLaren-Mercedes 559 puncte
  2. Ferrari 260
  3.  Mercedes 236
  4. Red Bull 194
  5. Williams-Mercedes 70
  6. Aston Martin 52
  7. Kick Sauber 51
  8. Racing Bulls 45
  9. Haas 35
  10. Alpine 20

