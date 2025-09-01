G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor tentative de fraudă în…

O femeie care raspunde la un mesaj pe telefonul mobil
Sursa foto: Pexels

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează asupra unor tentative de fraudă în care atacatorii se prezintă drept angajaţi ai instituţiei

Articole1 Sep 0 comentarii

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNS) avertizează asupra unor apeluri false în care potenţialele victime sunt apelate de atacatori care se prezintă ca angajaţi ai instituţiei şi oferă servicii de recuperare a banilor pierduţi în tentative de fraudă.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Utilizatorul primeşte un apel de la un număr de telefon aleatoriu, sau unul care pare a fi asociat DNSC. În realitate, de cele mai multe ori, numărul afişat pe ecranul destinatarului nu este numărul real al apelantului. Atacatorii folosesc o tehnică numită spoofing, în care utilizează tehnologia Voice over IP (VoiceIP) pentru a suna victima, afişând informaţiile de contact fără acordul instituţiei sau al persoanei fizice. Este suficient să cunoască numărul de telefon sau alte detalii de contact ale victimei. Din acest motiv, aceste iniţiative nu pot fi blocate la nivelul furnizorului de servicii telecom. În alte cazuri, atacatorii folosesc conturi de WhatsApp compromise, ori unele nou create, care au la imaginea de profil sigla DNSC şi nume ale unor angajaţi DNSC”, arată DNSC într-o postare pe propria pagină de Facebook.

Potrivit sursei citate, atacul începe cu un apel de la o persoană care pretinde că este angajat al Directoratului. În realitate, în spatele apelurilor se află atacatori care se dau drept angajaţi DNSC.

În context, DNSC reaminteşte că o autoritate nu va solicita niciodată utilizatorilor să furnizeze telefonic date personale, de autentificare, sau de carduri bancare, în urma unor apeluri efectuate de instituţie.

„Verificaţi întotdeauna autenticitatea apelurilor de la o autoritate sau instituţie, printr-un canal de comunicare separat, în special dacă vi se solicită date cu caracter sensibil. Raportaţi mereu astfel de apeluri sau mesaje către organizaţia a cărei identitate este folosită în mod fraudulos (în acest caz DNSC) pentru a atrage atenţia cât mai rapid asupra noilor scenarii folosite de atacatori în astfel de iniţiative frauduloase”, sunt principalele recomandări ale Directoratului.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Campanie de phishing care imită comunicări oficiale din partea companiei Romarg, în plină desfăşurare, avertizează Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică

Articole7 Aug 2025 • 102 vizualizări
0 comentarii

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică atenţionează în legătură cu tentative de fraudă în numele Poliţiei de Frontieră

Articole23 Iul 2025
0 comentarii

Cinci funcţionari bancari, cercetaţi pentru că au sprijinit o grupare să obţină credite de 18 milioane de lei cu acte false / Doi dintre funcţionari au fost reţinuţi

Articole12 Iun 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.