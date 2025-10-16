Ciobanii din Italia primesc bani de la stat pentru întreținerea câinilor care să le apere turmele de lupi / Ciobănescul carpatin și ciobănescul de Bucovina se află printre rasele acceptate

Populația de lupi crește în nordul Italiei, iar autoritățile au decis să subvenționeze achiziția câinilor de pază pentru turmele de oi, scrie Curierul Italiei, care citează presa italiană.

Regiunea Veneto propune un buget de 76 de mii de euro care poate fi folosit de ciobanii care intenționează să cumpere câini de pază de anumite rase. Printre ele se află și ciobănesc carpatin și ciobănesc de Bucovina.

Aici a fost publicat un „anunț pentru acordarea unei contribuții unice crescătorilor de oi și capre care folosesc câini de pază pentru a-și apăra turmele de atacurile lupilor”. Asta, se explică în decizie, pentru că Regiunea este deja angajată în activități de monitorizare, de plată a despăgubirilor și de prevenire a efectelor negative provocate de carnivorele mari asupra activităților economice, reprezentate în special de prădăciunile asupra animalelor domestice. Prin achiziția de câini se așteaptă ca aceste daune, plătite tot de stat, să fie mai mic.

Banii pot fi accesați de proprietarii fermelor de oi sau capre cu nu mai puțin de 20 de animale și care au cel puțin doi câini de pază din rasele enumerate în mod specific: câine de munte din Pirinei, ciobănesc Ciarplanina, ciobănesc Maremmano-Abruzzese, ciobănesc Tatra, Kangal turcesc, Kuvasz maghiar, mastiff din Pirinei, mastiff sicilian, mastiff tibetan, ciobănesc carpatin ciobănesc românesc deBucovina sau mioritic, ciobănesc caucazian, ciobănesc din Asia Centrală, ciobănesc din Sila, ciobănesc bergamasc, ciobănesc din Rusia de Sud și alte rase și încrucișări „verificate ca adecvate în timpul anchetei”.

Finanțarea este utilizată pentru a acoperi „costurile, care se referă în principal la întreținere (hrănire), costurile veterinare, inclusiv vaccinările și sterilizarea, evaluarea comportamentală și asigurarea pentru răspundere civilă și daune aduse terților”.