Diana Buzoianu: M-aş bucura să fie o luptă între noi, în coaliție, de cât de rapid putem să trimitem reforme, nu o bătălie cum putem să frânăm anumite reforme

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a afirmat, marţi seară, că situaţia coaliţiei este dificilă din cauza viziunilor total diferite pe care le au partidele care o compun, ”o coaliţie care în mod natural n-ar fi trebuit să funcţioneze, cu patru partide care până acum n-au mai fost niciodată la aceeaşi masă”. Buzoianu crede, însă, că, având în vedere majoritatea pe care o are în Parlament coaliţia, ar trebui să fie ”o luptă” între partide care poate să facă mai multe reforme, nu una de frânare a măsurilor care au fost asumate la formarea coaliţiei, transmite News.ro.

Ministrul USR al Mediului, Diana Buzoianu, afirmă, marţi, că situaţia coaliţiei este complicată.

”Sunt foarte multe viziuni total diferite, o coaliţie care în mod natural n-ar fi trebuit să funcţioneze, cu patru partide care până acum n-au mai fost niciodată la aceeaşi masă, o parte dintre ele cu nişte viziuni foarte diferite. Singurul lucru care ne poate lega şi poate să facă funcţională această coaliţie este dacă fiecare dintre noi ne ţinem de reformele pe care ni le-am asumat la momentul formării acestei coaliţii”, a declarat Diana Buzoianu la Europa FM.

Aceasta a precizat că pachetele de măsuri aflate în dezbatere publică sunt ”o mică parte din ceea ce s-a discutat”.

”Noi am promis în Programul de guvernare nişte reforme ambiţioase, pe fiecare domeniu în parte. Apoi astea trebuie să fie…o bornă de nemişcat în ceea ce mergem noi mai departe”, a mai declarat Buzoianu.

Potrivit acesteia, ”încrederea unii în alţii se va construi sau nu se va construi, viziunea politică asemănătoare nu va ajunge să fie cam aceeaşi nici peste un an de zile între cele patru partide”.

”Atunci noi trebuie să ne reîntoarcem de fiecare dată la discuţia pe care am avut-o în momentul în care am format acest pact, această coaliţie. Şi pactul acesta l-am format cu nişte reforme în minte (…) care trebuie să fie livrate. Abia după ce livrăm aceste reforme, putem să începem să vorbim despre o dreptate adusă românilor, pentru că parte din reformele alea sunt cerute de români de ani de zile”, a adăugat politicianul USR.

Ea consideră că, având majoritate în Parlament, coaliţia trebuie să livreze reformele pe care le-a promis.

”Nu ne mai ţine nimic să împingem aceste reformele”, a mai declarat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu afirmă că oamenii vor vedea cine s-a ţinut de cuvânt şi a livrat reformele pe care le-a propus.

”Şi eu sper că la următoarele rânduri de alegeri cetăţenii să dea mai multe procente la voturi, mai multe voturi, acelor oameni care vor avea la final o listă mai mare de reforme pe care le-au livrat. Pentru că nu mai merge, ştiţi? Adică noi oricum acum suntem în această situaţie absolut îngrijorătoare, pentru că în continuare mişcarea extremistă este în creştere. În continuare avem această problemă pe care nu am încheiat-o. La următoarele rânduri de alegeri ne vom vedea din nou cu mişcarea extremistă. Astăzi, propaganda rusească este la orice click distanţă”, a adăugat Buzoianu.

Aceasta crede că, dacă partidele nu vor face ceea ce au promis, ”în patru ani de zile de acum încolo, România nu va mai trece cu glonţul pe la ureche”.

”Glonţul va fi un pic mai la stânga sau mai la dreapta. Şi atunci, din punctul meu de vedere, diferenţa aceasta de viteză, pentru că da, se vede, e vizibilă cu ochi liber, nu putem să o ascundem. Există o viteză diferită de a îmbrăţişa reformele şi de a îmbraţişa până la urmă obiectivele principale pe care noi ni le-am asumat în coaliţie, în funcţie de la ce minister te uiţi. Diferenţa aceasta de viteză, eu cred că va fi taxată sau răsplătită de către cetăţeni la urmatoarele rânduri de vot”, crede Buzoianu.

”Şi eu m-aş bucura, m-aş bucura din tot sufletul, ca cei mai competitivi să ia cele mai multe voturi şi să fie o luptă între noi de cât de rapid putem să trimitem reforme, ci nu o bătălie între noi de cum putem să stopăm sau cum putem să frânăm anumite reforme pe care până la urmă nimeni nu ne-a obligat. Când am intrat în coaliţie, toţi ni le-am asumat cu semnătura noastră”, a adpugat ministrul USR al Mediului.