Deţinut evadat dintr-o ambulanţă a Penitenciarului Botoşani, care îl ducea la Jilava…

Deţinut evadat dintr-o ambulanţă a Penitenciarului Botoşani, care îl ducea la Jilava / El a sărit din mers, la o ieşire de pe A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropiere de municipiul Bacău

Un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia era emis un mandat de arestare preventivă, a evadat, miercuri seară, dintr-o ambulanţă a Penitenciarului Botoşani, în timp ce era transferat la Penitenciarul Jilava. Bărbatul a sărit din mers, în zona unei ieşiri de pe autostrada A7, şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău, el fiind căutat, transmite News.ro.

”La data de 13 august a.c, în jurul orei 17:50, poliţiştii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieşirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deţinut aflat într-o ambulanţă ANP Botoşani, în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers şi a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău”, a transmis IPJ Bacău.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoşani.

În prezent se desfăşoară activităţile specifice pentru găsirea bărbatului.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.