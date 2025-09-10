G4Media.ro
Deputaţii au respins cererea partidelor extremiste AUR și SOS România de scoatere…

Parlament Camera Deputaților depunere jurământ Nicușor Dan
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Deputaţii au respins cererea partidelor extremiste AUR și SOS România de scoatere a Curţii Constituţionale din procesul electoral

Articole10 Sep 0 comentarii

Deputaţii au respins, miercuri, propunerea legislativă a parlamentarilor AUR şi S.O.S. România pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, prin care invalidarea oricărui tur se putea face numai în baza unei contestaţii temeinic motivate, transmite Agerpres.

S-au înregistrat 206 de voturi „pentru” respingere, 80 de voturi ‘contra’ şi 11 abţineri.

Potrivit proiectului, Curtea Constituţională veghează la respectarea procedurii pentru alegerea preşedintelui României şi confirmă rezultatele sufragiului, în limitele şi cu respectarea dispoziţiilor legale şi constituţionale. Rezultatul alegerilor pentru funcţia de preşedinte al României este validat sau invalidat de CCR numai în baza probelor şi conform dispoziţiilor din lege pentru alegerea preşedintelui. Invalidarea oricărui tur se poate face numai în baza unei contestaţii temeinic motivate şi pentru motive constând în fraude grave, nefiind posibilă atât revenirea asupra hotărârii pronunţate, cât şi invalidarea din oficiu a întregului proces electoral după validarea unui tur de scrutin.

Liderul AUR, deputatul George Simion, a susţinut că „preşedintele numit, Nicuşor Dan, trebuie să dea seama pentru felul în care prezintă public dovezile despre anularea alegerilor’.

„Aţi ales să menţineţi Curtea Constituţională în procesul electoral la alegerile prezidenţiale. Aţi respins acest proiect de lege al opoziţiei după cum astăzi, în Parlament, în ciuda afirmaţiilor pompoase ale Alinei Gorghiu, aţi ales să puneţi gunoiul sub preş cu privire la hărţuirea sexuală a studentelor. Astăzi, un om care a câştigat alegerile este chemat la IPJ pentru controlul judiciar (…), asta este forma voastră de a opri orice reformă în statul român. (…) Preşedintele numit, Nicuşor Dan, trebuie să dea seama pentru felul în care prezintă public dovezile despre anularea alegerilor. Le-aţi văzut cu toţii, nu?”, a spus Simon.

Senatul este cameră decizională în privinţa acestui proiect de lege.

