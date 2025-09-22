VIDEO „Demon Slayer” devine cel mai profitabil film anime din toate timpurile: încasări de 555 de milioane de dolari / „Him” a obținut doar 400 de mii de dolari după ce a fost lansat în 25 de țări

Două noi lansări hollywoodiene, thrillerul sportiv „Him” al Universal şi drama romantică „A Big Bold Beautiful Journey” al Sony, au fost respinse categoric de publicul din străinătate. „A Big Bold Beautiful Journey”, cu Margot Robbie şi Colin Farrell în rolurile a doi străini a căror întâlnire întâmplătoare îi duce într-o călătorie unică în viaţă, a eşuat la box-office-ul internaţional, cu încasări de 4,5 milioane de dolari din 45 de pieţe. „Him”, produs de Jordan Peele, un film tulburător despre un jucător de fotbal care aspiră să devină cel mai mare din toate timpurile, a încasat doar 400.000 de dolari din 25 de teritorii. Ambele filme au primit recenzii şi scoruri dezamăgitoare din partea publicului, transmite News.ro.

„Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba- The Movie – Infinity Castle” a generat 103 milioane de dolari pe plan intern, devenind cel mai mare film anime din istoria box-office-ului nord-american. Deşi vânzările de bilete au scăzut cu aproximativ 75% faţă de debutul său record de 70 de milioane de dolari, suma de 17,3 milioane de dolari înregistrată în acest weekend este remarcabilă, deoarece aceste încasări ar fi fost impresionante în perioada iniţială. Filmul, care este distribuit în alte ţări de Aniplex şi Toho, a devenit oficial şi cel mai profitabil film anime din restul lumii, cu 451 de milioane de dolari la nivel internaţional şi 555 de milioane de dolari la nivel mondial. „Infinity Castle” este primul film dintr-o trilogie despre un băiat care devine un vânător de demoni pentru a-şi răzbuna familia şi a găsi un leac pentru sora sa, care a fost transformată în demon.

La începutul weekendului, „Him” părea să fie pe cale să debuteze cu 15 milioane de dolari. Vânzările de bilete nu au fost suficiente pentru a detrona campionul weekendului trecut, „Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle”. După o cursă strânsă pentru locul 1, anime-ul de succes al Crunchyroll, deţinut de Sony, a dominat din nou box office-ul intern cu 17,3 milioane de dolari în al doilea weekend.

„Him” a fost lansat şi pe piaţa internaţională, unde a înregistrat un eşec cu încasări de 400.000 de dolari din 25 de pieţe. Astfel, încasările globale ale filmului ajung la 13,86 milioane de dolari. „Him” a costat 27 de milioane de dolari şi nu va fi nevoie de foarte mult pentru a obţine profit din difuzarea în cinematografe. Vestea proastă este că publicul şi criticii au respins filmul (a primit o medie de 28% pe Rotten Tomatoes şi nota „C-” pe CinemaScore), ceea ce va afecta reputaţia sa în timpul difuzării pe marile ecrane. Produs de Jordan Peele şi regizat de Justin Tipping, thrillerul psihologic urmăreşte un fundaş îmbătrânit (Marlon Wayans) care antrenează o vedetă în ascensiune a fotbalului american (Tyriq Withers), cu consecinţe îngrozitoare.

Locul al treilea a revenit filmului „The Conjuring: Last Rites”, care a încasat suma considerabilă de 13 milioane de dolari din 3.413 locaţii în al treilea weekend de la lansare. Până în prezent, thrillerul paranormal a devenit cel mai profitabil film din franciză, cu 151,2 milioane de dolari pe plan intern şi 400 de milioane de dolari la nivel global. Al patrulea film „Conjuring” continuă seria de succese pentru New Line Cinema, deţinută de Warner Bros., care a depăşit pragul de 1 miliard de dolari în acest an datorită filmelor de groază de succes precum „Final Destination: Bloodlines” şi „Weapons”.

Un alt film nou lansat în acest weekend, „A Big Bold Beautiful Journey”, s-a clasat pe locul şase, cu încasări de 3,5 milioane de dolari din 3.330 de săli de cinema. Puterea vedetelor Margot Robbie şi Colin Farrell nu a putut compensa recenziile teribile (o medie de 38% pe Rotten Tomatoes) şi zvonurile negative (nota „B-” în sondajele CinemaScore).

Adaptarea Lionsgate după Stephen King, „The Long Walk”, şi „Downton Abbey: The Grand Finale” au ocupat locul patru, fiecare film estimând încasări de 6,3 milioane de dolari în weekend.

„The Long Walk” a înregistrat o scădere de 46% faţă de debut, marcând o performanţă decentă pentru un film cu un buget modest. „The Long Walk”, un thriller despre adolescenţi care participă la un concurs brutal în care trebuie să meargă continuu sau să moară, a generat 22,7 milioane de dolari pe plan intern, faţă de un buget de producţie de 20 de milioane de dolari.

În comparaţie, „Downton Abbey: The Grand Finale” a înregistrat o scădere de 66% faţă de primul weekend. Filmul, susţinut de Focus Features şi conceput pentru a lua rămas bun de la franciza care a început cu televiziunea şi a dat naştere mai multor aventuri cinematografice, a încasat 31,6 milioane de dolari în America de Nord şi 59,5 milioane de dolari la nivel mondial. Primul film „Downton Abbey” a avut un succes enorm, cu 96 de milioane de dolari pe plan intern şi 194 de milioane de dolari la nivel mondial. Filmul a fost lansat în 2019, o perioadă complet diferită la box-office. Continuarea din 2022, „A New Era”, a debutat după ce pandemia de Covid a răsturnat peisajul cinematografic şi a câştigat în cele din urmă 44 de milioane de dolari în America de Nord şi 92,6 milioane de dolari la nivel global.

„A Big Bold Beautiful Journey” a debutat, pe locul şase, cu încasări sub aşteptările deja modeste, de 8-10 milioane de dolari. Filmul a avut succes şi pe plan internaţional, cu încasări de 4,5 milioane de dolari din 45 de pieţe, pentru un total modest de 8 milioane de dolari la nivel mondial. Regizorul filmului „After Yang”, Kogonada, a regizat după un scenariu scris de scenaristul filmului „The Menu”, Seth Reiss. Filmul, clasificat R, care urmăreşte doi străini singuri care se întâlnesc la o nuntă şi ajung să retrăiască momente importante din trecutul lor, are un buget de 45 de milioane de dolari.