„Thunderbolts*” cu Sebastian Stan în distribuţie, rămâne pe primul loc în box office-ul nord-american, iar „A Minecraft Movie” a încasat peste 400 de milioane de dolari în SUA

Filmul Marvel „Thunderbolts*”, cu Sebastian Stan în distribuţie, a rămas numărul 1 la box office-ul nord-american, încasând 33,1 milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare, informează Variety, transmite News.ro.

Vânzările de bilete au scăzut cu 55% faţă de debutul său de 74 de milioane de dolari, înregistrând o performanţă mult mai bună decât aventurile Marvel recente care au scăzut semnificativ în al doilea weekend, cum ar fi „Captain America: Brave New World” (în scădere cu 68% în a doua sa ieşire), „Ant Man and the Wasp: Quantumania” (-70%), „The Marvels” (-78%) şi „Thor: Love and Thunder” din 2022 (-67%).

Până în prezent, „Thunderbolts*” a generat 128,5 milioane de dolari în America de Nord şi 272 de milioane de dolari la nivel mondial. Având în vedere că filmul a costat 180 de milioane de dolari pentru a fi produs şi aproximativ 100 de milioane de dolari pentru a fi comercializat, „Thunderbolts*” trebuie să depăşească aşteptările pentru a-şi justifica preţul ridicat.

Directorul general al Disney, Bob Iger, a lăudat „Thunderbolts*” la începutul acestei săptămâni, numind aventura de supereroi excentrică „primul şi cel mai bun” exemplu al noii strategii cinematografice a Marvel. Asta după ce MCU a avut parte de eşecurile critice şi comerciale ale „Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, „The Marvels” şi „Captain America: Brave New World”.

„A Minecraft Movie” şi „Sinners” au depăşit repere notabile la box office, ceea ce indică rezistenţa remarcabilă a fiecărui film pe marele ecran. În timp ce „Thunderbolts*” şi celelalte filme de succes continuă să domine box office-ul, trei noi lansări au trebuit să se mulţumească cu resturi.

Pe locul al doilea, „Sinners” a generat 21,1 milioane de dolari în al patrulea weekend de la debut. Thrillerul cu vampiri a depăşit o bornă majoră, cea de 200 de milioane de dolari. În prezent, vânzările de bilete pentru filmul clasificat R se ridică la 216 milioane de dolari pe piaţa internă şi la 68 de milioane de dolari în străinătate, pentru un total mondial de 283 de milioane de dolari.

„A Minecraft Movie” a rămas pe locul trei cu 8 milioane de dolari în cel de-al şaselea weekend pe marele ecran. Până în prezent, adaptarea jocului video realizat de Warner Bros. a generat o sumă impresionantă de 409 milioane de dolari în America de Nord şi 909 milioane de dolari la nivel mondial. Atâta timp cât filmul îşi menţine ritmul în timpul sezonului estival, „Minecraft” este pregătit să fie prima lansare de un miliard de dolari din acest an.

Thrillerul de acţiune al lui Ben Affleck „The Accountant 2” a rămas pe locul al patrulea cu 6,09 milioane de dolari în al treilea cadru, scăzând cu doar 36% faţă de weekendul anterior. Filmul Amazon MGM a avut încasări de 50,8 milioane de dolari pe plan intern şi 71 de milioane de dolari pe plan mondial.

Filmul horror cu buget redus „Clown in a Cornfield” a reuşit să intre în top 5, cu 3,8 milioane de dolari din 2.277 de săli de cinema. Este de fapt un total impresionant pentru film, a cărui producţie a costat sub un milion de dolari. Este cel mai profitabil weekend de deschidere de până acum pentru IFC, depăşind deţinătorul precedent al recordului indie, „Late Night With the Devil” din 2024, care a început cu 2,8 milioane de dolari. După cum sugerează şi titlul, „Clown in a Cornfield” se concentrează asupra unui ucigaş mascat pe nume Frendo, care îşi depozitează multe dintre victimele sale în lanul de porumb al unui oraş liniştit. Având în vedere teroarea macabră care se desfăşoară pe ecran, nu este surprinzător faptul că filmul a primit o notă aproximativă de „C+” în sondajele CinemaScore.