Deloc confortabil în sondaje, premierul Viktor Orban spune că va fi haos dacă partidul pro-UE va câştiga următoarele alegeri în Ungaria

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat că alegerile din 2026 vor oferi maghiarilor posibilitatea de a opta între un partid pregătit să acţioneze independent şi unul care ar aduce „haos şi sărăcie” prin alinierea Ungariei mai strâns la Uniunea Europeană, relatează Reuters, citată de News.ro.

La putere din 2010, naţionalistul eurosceptic se confruntă cu ceea ce analiştii politici consideră a fi cele mai dificile alegeri din anul viitor, în contextul stagnării economiei şi al inflaţiei persistente, care împiedică reducerea ratei dobânzii de la nivelul maxim comun al UE de 6,5%.

Orban, care a declarat că UE riscă să se destrame în următorul deceniu, încearcă să respingă provocarea venită din partea contracandidatului de centru-dreapta Peter Magyar cu reduceri de impozite pentru familii, bonuri de masă pentru pensionari şi împrumuturi ieftine pentru cei care cumpără prima locuinţă.

„Ungaria are doar două opţiuni din punct de vedere strategic”, a declarat Orban susţinătorilor partidului său de dreapta, Fidesz „Una dintre opţiuni este să ne alăturăm politicii de la Bruxelles. În opinia mea, acest lucru ar fi catastrofal, cu consecinţe care ne-ar împinge în haos şi sărăcie.”

Orban a avut repetate conflicte cu UE în legătură cu drepturile migranţilor, comunitatea LGBT, libertatea instanţelor şi a mediului academic şi sprijinul acordat Ucrainei vecine după invazia Rusiei din februarie 2022.

Duminică dimineaţă, Magyar, un fost membru al guvernului al cărui partid Tisza devansează Fidesz-ul lui Orban în majoritatea sondajelor, a declarat că Ungaria se confruntă cu multiple crize simultane, printre care costul vieţii, încrederea publică şi standardele democratice.

Dacă va fi ales, Magyar a declarat că va relansa economia Ungariei prin deblocarea miliardelor de euro din fondurile UE suspendate din cauza reformelor lui Orban în domeniul statului de drept, prin eradicarea corupţiei şi introducerea unui impozit pe avere, reducând în acelaşi timp impozitele pentru veniturile mai mici.

„Ţara noastră va fi din nou un membru activ şi credibil al Uniunii Europene şi al NATO. Nu un obstacol, ci un aliat valoros şi constructiv”, a declarat Magyar.