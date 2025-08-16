Declarație comună a liderilor Merz, Marcon, Starmer și Meloni, după discuţiile Trump–Putin în care cer un summit trilateral cu sprijin european

Mai mulţi lideri europeni au promis sâmbătă, printr-o declaraţie comună, că vor continua să sprijine Ucraina şi să menţină presiunea asupra Rusiei până la încheierea războiului, în urma summitului din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi cel rus Vladimir Putin, transmite Reuters, transmite News.ro.

Declaraţia comună, semnată de cancelarul german Friedrich Merz, preşedintele francez Emmanuel Macron, premierul britanic Keir Starmer şi premierul italian Giorgia Meloni, a fost emisă după ce Trump i-a informat despre discuţiile purtate cu Putin.

Liderii au subliniat că următorul pas trebuie să fie convorbiri cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi că sunt pregătiţi să colaboreze cu Trump şi Zelenski pentru organizarea unui summit trilateral, cu sprijin european.

Trump a declarat după întrevederea cu Putin că Ucraina ar trebui să încheie un acord pentru a pune capăt războiului, adăugând că el şi liderul rus au convenit că ”cea mai bună cale” este o înţelegere de pace directă, nu un simplu armistiţiu, variantă respinsă până acum de Kiev şi aliaţii săi europeni.

Declaraţia europeană, semnată de asemenea de preşedinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, premierul polonez Donald Tusk, preşedintele finlandez Alexander Stubb şi preşedintele Consiliului European Antonio Costa, a subliniat că Ucraina trebuie să beneficieze de ”garanţii de securitate solide” pentru apărarea integrităţii teritoriale.

”Va fi la latitudinea Ucrainei să ia decizii privind teritoriul său. Graniţele internaţionale nu trebuie schimbate prin forţă. Sprijinul nostru pentru Ucraina va continua. Suntem hotărâţi să facem mai mult pentru ca Ucraina să rămână puternică şi să obţină încetarea luptelor şi o pace justă şi durabilă”, se arată în declaraţie.

”Atât timp cât uciderile din Ucraina continuă, suntem pregătiţi să menţinem presiunea asupra Rusiei. Vom continua să consolidăm sancţiunile şi măsurile economice mai ample pentru a exercita presiune asupra economiei de război a Rusiei, până la obţinerea unei păci juste şi durabile.”