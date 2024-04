De ce stă închis spitalul construit din donații pentru copiii bolnavi de cancer, la peste patru luni de la finalizare? / Managerul de la „Marie Curie”: „Nu putem să sărim niște pași legali. Nu vreau să fiu nici optimist, nici pesimist”

Spitalul construit din donații de Asociația „Dăruiește Viață” pentru copiii bolnavi de cancer stă închis, la peste patru luni de la finalizare. Noul spital dotat la standarde occidentale a fost construit în curtea spitalului pentru copii „Marie Curie” și a trecut în administrarea acestei unități medicale. Contactat joi de G4Media, managerul de la „Marie Curie”, Daniel Buzatu, a declarat că se fac demersuri pentru ca spitalul să fie deschis „cât mai repede”, însă nu poate să dea un termen precis, motivând că există o serie de pași legali care nu pot fi săriți și care nici nu puteau fi realizați mai din timp.

Secția de radioterapie, vitală în tratamentul cancerului, va rămâne închisă o perioadă mai lungă, pentru că acolo este „o chestiune mai complexă”, spune Daniel Buzatu.

„Acest spital stă astăzi închis. Unde ne poticnim, domnilor?”, a scris Carmen Uscatu, fondatoare a Asociației „Dăruiește Viață”, miercuri seară, pe Facebook, cu trimitere la Ministerul Sănătății.

Ea a amintit că rata de supraviețuire în leucemia la copii este de 70% în România față de 94% în Olanda, în condițiile în care în țara noastră există 12 centre de oncologie pediatrică, însă niciunul nu are posibilitatea de abordare multidisciplinară a cancerului la copii.

Managerul Daniel Buzatu a declarat, joi, pentru G4Media, că spitalul „Marie Curie” a recepționat de la Asociația „Dăruiește Viață” noul spital, însă acum trebuie inventariate toate bunurile și trecute în contabilitate. „E un proces mai complex”, a adăugat acesta.

Daniel Buzatu a susținut că acești pași birocratici nu puteau fi făcuți mai din timp.

Întrebat când va fi deschis noul spital, managerul Buzatu a răspuns: „Nu pot să vă spun exact. O să facem demersuri să fie cât mai repede. Inventariem toate bunurile ca să le preluăm în contabilitate. S-au mai grăbit lucrurile”.

El a spus că, după ce se va încheia procesul de inventariere, Ministerul Sănătății trebuie să emită un ordin cu noua structură a spitalului, iar apoi Direcția de Sănătate Publică să emită autorizația sanitară de funcționare.

Întrebat de G4Media dacă poate da totuși un termen pentru deschiderea noului spital, managerul Daniel Buzatu a spus: „Luna asta sau luna viitoare cel mai târziu. Nu putem să sărim niște pași legali. Nu vreau să fiu nici optimist, nici pesimit”.

Buzatu a precizat că deocamdată nu este necesar să fie angajat personal, pentru că practic se vor muta secții din vechiul spital. „Văzând și făcând, o să angajăm, dar în funcție de ce nevoie avem.”

Totuși, secția de radioterapie, vitală în tratamentul cancerului, nu va fi deschisă:

„Radioterapia deocamdată nu. Acolo e o chestiune mai complexă. E o problemă de personal, fizicieni…”

Context. Spitalul pentru copii bolnavi de cancer construit sută la sută din donații de Asociația „Dăruiește Viață” a fost gata la cheie la finalul lunii noiembrie 2023.

Într-un video interviu pentru G4Media, Carmen Uscatu declara, în luna februarie, că deschidere spitalului trenează pentru că autoritățile nu au făcut niciun plan:

„Lucrurile nu se vor întâmpla peste noapte perfect. Da, este o clădire aproape perfectă aș putea să spun, de aia am și zis că e o clădire venită din viitor, cu echipamente de ultimă generație, însă procedurile, protocoalele nu sunt actualizate, echipa medicală nu este în întregime formată, nu sunt suficiente asistente, pentru că nu s-a făcut un plan. Probabil că pe alocuri nu sunt nici suficienți medici, pentru că iarăși nu s-a făcut un plan în acest sens. Nimeni nu s-a gândit câți copii vom putea noi trata din momentul în care ne vom muta acolo. Vor începe probabil să lucreze la acest plan. Cred că nici ei nu au realizat că lângă ei există un spital. Probabil că a fost încă un proiect incredibil, deși îl vedeai cu ochiul liber.”

În ceea ce privește secția de radioterapie, fondatoarele Asociației „Dăruiește Viață” au declarat, în interviul pentru G4Media, că de un an de zile așteaptă feedback de la Ministerul Sănătății pentru implementarea unui proiect pilot de management.

Postarea integrală de miercuri seară a lui Carmen Uscatu:

70% vs 94%

400 vs 600

12 vs 1.

România vs Olanda.

Ambele țări europene.

70% rata de supraviețuire în leucemia la copii.

400 de copii se îmbolnăvesc anual în România de cancer.

12 centre de oncologie pediatrică în România. 12 centre care nu au infrastructură pentru o abordare comprehensivă, multidisciplinară a copilului bolnav de cancer.

Cercetare? Nu există.

În Olanda 94% e rata de supraviețuire în leucemia la copii, în singurul centru deschis în 2018, prin unirea celor 7 centre existente la acea vreme (care nu a avut nevoie de aprobarea ministrului sănătății). În acest unic centru 600 de copii sunt tratați anual și 600 de oameni lucrează în cercetare.

În acest peisaj deloc prietenos pentru copiii și părinții lor, din România, apare inițiativa Daruieste Viata. Care face un spital în care, pentru prima dată, un copil bolnav de cancer are acces la o abordare multidisciplinară. În cele 12 centre nu poate exista, datorită infrastructurii, o abordare multidiscipilnară.

Apare inițiativa Daruieste Viata care deschide calea colaborării între medicii oncologi pediatri din România, de la Spitalul Marie Curie, și cele mai mari centre oncologice din lume: Prinses Maxima centrum și St. Jude Children’s Research Hospital. Protocoale noi, proceduri noi, cercetare, fellowship uri, teste genetice, medicină bazată pe dovezi.

Această inițiativă e susținută de peste 350.000 de oameni și de peste 8.000 de companii.

Acest spital stă astăzi închis.

Unde ne poticnim, domnilor?

Ministerul Sănătăţii – România

Guvernul României”