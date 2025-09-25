Moldova, vedeta internaţională pe Netflix, într-un nou sezon din documentarul „Flavours of Romania and The Republic of Moldova”

Netlix difuzează episoade dedicate din documentarul „Flavours of Romania and The Republic of Moldova”, regizat de Charlie Ottley, patrimoniului cultural şi potenţialul turistic al Republicii Moldova. Acestea poziţionează ţara pe harta atracţiilor internaţionale, transmite News.ro.

Republica Moldova îşi consolidează prezenţa pe harta turismului internaţional prin participarea în cadrul documentarului Flavours of Romania and The Republic of Moldova, în parteneriat cu Asociaţia Naţională pentru Turism Receptor şi Intern din Moldova (ANTRIM) şi Ukraine Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Colaborarea a permis crearea unor episoade dedicate exclusiv Republicii Moldova, care evidenţiază frumuseţea şi cultura ţării.

Pentru prima dată, proiectul se extinde dincolo de România, dedicând trei episoade explorării esenţei Moldovei printr-o perspectivă artistică unică. Documentarul pune în prim-plan natura spectaculoasă, gastronomia autentică, tradiţiile vii, patrimoniul cultural şi potenţialul economic al ţării. Episoadele sunt disponibile exclusiv pe Netflix.

Un tribut adus sufletului Moldovei

Proiectul explorează natura spectaculoasă, gastronomia autentică şi tradiţiile vii ale Moldovei, oferind o perspectivă artistică unică asupra ţării. „Moldova este una dintre marile descoperiri ale Europei. Am fost impresionat nu doar de peisajele sale uimitoare şi patrimoniul cultural unic, ci şi de spiritul cald şi primitor al oamenilor. Este o ţară cu o poveste autentică, care merită spusă lumii. Prin acest documentar, îmi doresc ca Moldova să fie cunoscută şi apreciată pentru tot ceea ce oferă – natură, tradiţie, vinuri, dar mai ales suflet”, a declarat Charlie Ottley la încheierea filmărilor în luna mai 2025.

Filmările au avut loc pe parcursul mai multor luni în diverse regiuni ale Republicii Moldova, incluzând rezervaţii naturale, crame, localităţi cu tradiţii meşteşugăreşti şi situri de interes cultural.

Parteneriat strategic pentru promovarea Moldovei

Iniţiativa a fost posibilă datorită implicării Ministerul Culturii al Republicii Moldova, Ukraine Moldova American Enterprise Fund (UMAEF), Asociaţia Naţională pentru Turism Receptor şi Intern din Moldova (ANTRIM), Oficiul National al Turismului din Moldova, Oficiul Naţional al Viei şi Vinului, Purcari Winery, Bardar şi maib, banca comercială din Republica Moldova, parteneri cheie în promovarea imaginii Moldovei pe plan internaţional. Elena Stepanov, Directoare Executivă ANTRIM, a subliniat: „Ne bucurăm să fim parte a unui proiect care pune Moldova pe harta internaţională nu doar ca destinaţie turistică, ci şi ca ţară cu identitate autentică şi poveşti care merită descoperite. Colaborarea cu Charlie Ottley ne oferă ocazia de a arăta lumii esenţa Moldovei – de la gusturi şi tradiţii, până la inima oamenilor ei”.

„Sustenabilitatea, promovarea valorilor locale şi consolidarea imaginii Moldovei ca destinaţie competitivă sunt obiective-cheie ale sprijinului oferit de Ukraine Moldova American Enterprise Fund (UMAEF). Ne bucurăm că documentarul reflectă această viziune şi contribuie la promovarea ţării într-o manieră autentică şi profesionistă”, a adăugat Stella Jemna, reprezentantă de ţară pentru Moldova al UMAEF.

Un instrument esenţial pentru viitorul Moldovei

Prin această iniţiativă, Moldova îşi reconfirmă identitatea şi potenţialul unic, oferind publicului internaţional o imagine autentică şi atractivă. Documentarul reprezintă un instrument esenţial în promovarea ţării pe scena globală, evidenţiind bogăţia şi diversitatea sa culturală, naturală şi gastronomică. Tradiţiile locale, poveştile oamenilor şi potenţialul economic sunt puse în valoare într-un mod care inspiră.

Ukraine-Moldova American Enterprise Fund este un fond regional susţinut de guvernul SUA, care investeşte în Ucraina şi Moldova din 1994 şi operează un program de legacy finanţat prin refluxuri şi granturi începând cu anul 2015.