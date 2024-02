VIDEO Fondatoarele „Dăruiește Viață”, asociația care a construit un spital din donații, așteaptă de un an feedback de la Ministerul Sănătății pentru un nou proiect: „Nu am primit decât tergiversări” / Ce presupune proiectul pentru management performant în spitale

Oana Gheorghiu și Carmen Uscatu, fondatoarele „Dăruiește Viață” – asociația care a construit din donații un spital pentru copiii bolnavi de cancer – au declarat, într-un interviu pentru G4Media.ro, că de un an de zile au propus Ministerului Sănătății un proiect pilot pentru management performant în spitale și nu au primit decât tergiversări, „nici măcar un rând de feedback”. Proiectul pilot ar urma să fie testat la secția de radioterapie de la noul spital, cu resursele financiare ale asociației și presupune criterii bazate pe competență și eficiență.

Spitalul construit din donații la standarde occidentale nu este încă funcțional. Asociația l-a predat statului, prin spitalul Marie Curie, însă deocamdată nu există personal și nici un plan de management. „Dăruiește Viață” propune un proiect pilot de circa 4 milioane de euro (finanțare pe care ao asigură asociația) pentru managementul secției de radioterapie – nou construită tot de asociație – însă pentru implementarea acestuia este necesar ca Ministerul Sănătății să creeze cadrul legislativ.

G4Media.ro a solicitat Ministerului Sănătății să precizeze care este poziția sa față de proiectul propus de asociația „Dăruiește Viață”, însă încă nu am primit un răspuns.

„Dacă vorbim de calitatea actului medical, aici ar trebui să intervină statul român, pentru că în sistemul public – către care noi donăm această clădire la standarde europene, o clădire venită din viitor în România – pentru că nu există acești indicatori de performanță, pentru că se alocă fonduri fără ca nimeni să se uite la eficiență, nu există calitatea actului medical și fără o calitate a actului medical orice echipament, orice spital nu va salva vieți. (…) Nimeni nu e la noi învățat să se uite la calitate, să se uite la eficiență, să se uite de fapt la pacient”, a afirmat Carmen Uscatu.

„Ne-am dus noi către Ministerul Sănătății cu o propunere de parteneriat, am făcut un proiect pilot, l-am lucrat cu specialiști, cu experți, cu juriști. Mai mult decât atât, ne-am dus cu oferta de a finanța acest proiect pilot prin care să testăm un alt fel de a face management în spitale. Cred că cea mai mare parte a bugetului Ministerului Sănătății este cheltuit în spitale. Spitalele sunt cel mai mare consumator de resurse și, dacă calitatea serviciului medical și felul în care pacientul se simte atunci când se duce în spital nu sunt cele mai potrivite, atunci vin din felul în care se întâmplă managementul în acest spitale. Din păcate se împlinește un an de când am pus pe masa ministerului acest proiect pilot și până acum nu am primit decât tergiversări, amânări. Nu am primit un «Nu» răspicat, pentru că cred că și autoritățile au învățat cumva să lucreze cu noi și știau că un «Nu» vine cu o reacție din partea noastră, ci au învățat să gestioneze asta. «Stați să ne uităm, stați să mai vedem», dar nu am primit nici măcar un rând de feedback”, a precizat Oana Gheorghiu.

Ce presupune proiectul pilot:

Asociația propune Ministerului Sănătății testarea unui proiect pilot de management modern pentru început la nivelul unei secții: secția de radioterapie de la noul spital construit din donații.

Proiectul are mai multe componente, începând cu felul în care este selectat și angajat personalul: cu criterii de concurs bazate pe competență, dar și de integrare în echipă, principii de integritate.

Apoi felul în care este plătit personalul: acest lucru să se facă pe bază de criterii de performanță. „Să poți să-i concediezi dacă nu-și fac treaba, ceea ce e foarte greu acum în sistemul public.”

Proiectul include și principii de management a resurselor bugetare ca în sistem privat, respectând criteriile de licitații pentru achizițiile publice.

Cei trei parteneri din proiectul pilot ar trebui să fie: asociația „Dăruiește Viață” care vine cu experți și cu buget de circa 4 milioane de euro pentru a face operațională această secție și susținerea activității secției până începe să se autosusțină (într-un interval de 3-4 ani), spitalul Marie Curie care ar gestiona serviciile medicale și care deținătorul contractului cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate și prestatorul de servicii, iar al treliea partener ar trebui să fie Ministerul Sănătății care să inițieze cadrul legislativ necesar pentru a putea demara acest proiect.

Asociația s-a angajat să asigure partea administrativă a proiectului: cursuri de pregătire a resursei umane, pentru că este nevoie de medici care să meargă la training în străinătate, iar legislația din România nu asigură această posibilitate, ar asigura partea de comunicare și marketing, pentru că se lucrează pe o piață concurențială, plus expertiza unor experți din țară și internaționali.

„Practic, statul român trebuie să aibă doar bunăvoință să încerce, să testăm, noi venim cu banii, cu know-how, statul român nu are niciun fel de risc, doar să vrea să încerce”, a explicat Oana Gheorghiu.