Daniel David, la lansarea unui raport OCDE pentru România: Când eşti într-o criză fiscal-bugetară, nu mai poţi totdeauna să implementezi cele mai bune practici OECD

Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, marţi, că, atunci când eşti într-o criză fiscal-bgetară, nu poţi întotdeauna să implementezi cele mai bune practici ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), dar a explicat că, dacă eşti un decident responsabil, atunci măsurile pe care le iei se regăsesc între reperele OECD sau cele europene, transmite News.ro.

Daniel David a este prezent, marţi, la evenimentul de lansare a raportului ”Education at a Glance 2025”, editată de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE).

”Ministerul Educaţiei şi Cercetării are un interes puternic în aderarea României la OECD. Noi am reuşit, atât în zona de educaţie, cât şi în zona de cercetare să închidem capitolele care ne privesc pe noi, ceea ce este un lucru foarte bun. Preocuparea pentru ceea ce se întâmplă în ţările OECD este una justificată în domeniile noastre, fiindcă noi avem de multe ori o mulţime de analize, o mulţime de date, dar aşa cum spunea un vechi filosof ceva nu este mare sau mic în sine, ci totdeauna depinde de cadrul de referinţă.

Şi adesea nu aveam reflexul sau nu aveam un reflex suficient de puternic, dar ne raporta diverse date, diverse analize la nivel naţional, la anumite repere, să vedem ce înseamnă totuşi un anumit procent, ce înseamnă totuşi o anumită medie”, a explicat ministrul Daniel David.

El a precizat că este important să ne uităm la practicile de cercetare pentru a ne putea dezvolta propriul sistem de educaţie.

”Dincolo de a folosi datele OECD ca repere pentru ceea se întâmplă în ţară pentru noi este foarte important să ne uităm la practicile educaţionale, practicile de cercetare, dacă vreţi să vorbim mai general, dar în această situaţie practicile educaţionale, astfel încât să ne putem dezvolta propriul sistem de educaţie. De aceea Education at a Glance 2025 este o contribuţie foarte importantă nu doar pentru OECD, este un lucru foarte important şi pentru România. Şi aşa cum am spus în diverse contexte în ultimele două luni totdeauna când te uiţi la aceste practici cauţi cele mai bune practici europene, cele mai bune practici OECD, în această situaţie cele mai bune practici OECD, numai că uneori trebuie să vezi şi celelalte practici”, a afirmat ministrul Educaţiei.

El a subliniat că, atunci când eşti într-o criză fiscal-bugetară, nu mai poţi să implementezi cele mai bune practici OECD.

”Vedeţi suntem în situaţie de criză fiscal-bugetară, când eşti într-o criză fiscal-bugetară nu mai poţi totdeauna să implementezi cele mai bune practici OECD, dar este foarte important dacă eşti un ministru responsabil sau eşti un decident responsabil ca măsurile pe care le iei să se regăsească între reperele OECD sau reperele europene, dacă vrem să ne raportăm şi la un alt indicator, astfel încât ţara, odată ce este ancorată în aceste instituţii, să poată să comunice, să schimbe date, să schimbe idei, să schimbe practici cu alte ţări din aceste organizaţii”, a mai declarat Daniel David.