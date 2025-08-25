G4Media.ro
Daniel David, despre reducerea fondului de burse: ”Va fi mai mare decât…

Daniel David
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Daniel David, despre reducerea fondului de burse: ”Va fi mai mare decât fondul de burse în 2022-2023”

25 Aug

Ministrul Educaţiei, Daniel David, afirmă că fondul pentru bursele studenţilor în anul universitar care va începe în octombrie va fi unul mai mare decât cel din 2022-2023, el susţinând că speră să se revină cât mai repede la fondul de burse pentru studenţi existent în ultimii ani. ”Din păcate, nu avem banii pentru a acoperi bursele în logica respectivă (din anii anteriori – n.r.), nu-i avem”, explică Daniel David, transmite News.ro.

Întrebat, luni seară, la Antena 3, de ce a redus fondul pentru burse şi nu a lăsat o astfel de măsură pentru unul dintre succesorii săi, Daniel David a afirmat că regretă că este cel care a trebuit să ia ”astfel de măsuri nepopulare”, mai ales că, în cariera sa, cele mai multe dintre măsurile pe care le-a adoptat au avut sprijinul studenţilor.

”Din păcate, nu avem banii pentru a acoperi bursele în logica respectivă (din anii anteriori – n.r.), nu-i avem”, a adăugat Daniel David.

Ministrul a explicat că, în cazul studenţilor, modificările privind bursele sunt temporare, arătând că speră să se revină curând la fondul de burse existent până acum.

”În cazul studenţilor cred că trebuie să revenim la fondul de burse pe care l-am avut (…) Fondul de burse pe care o să-l avem în anul 2025-2026 va fi mai mare decât fondul de burse în 2022-2023”, a afirmat Daniel David, precizând că universităţile au libertatea de a acorda burse.

În ceea ce îi priveşte pe elevi, Daniel David a reamintit că a ”protejat în primul rând bursele sociale” care îi ajută pe copiii din zonele defavorizate să meargă la şcoală.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.