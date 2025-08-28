Dan Tanasă (AUR), după cazul livratorului bătut: „Când spun că nu putem accepta importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine” / „Nu voi înceta să denunţ planurile guvernanţilor de a transforma România într-o colonie de forţă de muncă ieftină”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Deputatul AUR Dan Tanasă a afirmat, joi, că violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările sale ca să existe, ci este „rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor”, susţinând că, atunci când a spus că nu poate fi acceptat importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice, nu a atacat pe nimeni pe criterii de origine, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am citit relatările apărute în presa „independentă” despre presupusul „efect” al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnalişti, Dan Tanasă este o forţă atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din Bucureşti. Poate, dacă aş avea o asemenea putere, aş folosi-o să aduc spitale în fiecare oraş, autostrăzi peste Carpaţi şi salarii decente pentru români. Din păcate, realitatea este mai simplă şi mult mai tristă: violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile”, a scris Tanasă, pe Facebook.

El a adăugat că România trebuie să fie o ţară sigură pentru cetăţenii săi, „pentru românii care muncesc cinstit aici, pentru copiii care merg la şcoală, pentru bătrânii care ies la plimbare”.

„Când spun că nu putem accepta importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine, ci spun un adevăr de bun-simţ: legea trebuie respectată, iar cine nu o respectă trebuie să plătească. Jurnaliştii care încearcă să facă legătura între mesajele mele şi un incident punctual ar trebui să fie preocupaţi mai degrabă de întrebările esenţiale: de ce se ajunge ca un poliţist aflat în timpul liber să fie singurul care intervine pentru a salva un om pe stradă? Unde sunt instituţiile statului? Unde sunt mecanismele de prevenţie? Cine răspunde pentru faptul că în oraşele României nu mai există siguranţă, ci doar improvizaţie şi noroc? Cum de legea funcţionează pentru unii, dar pentru alţii nu?”, a susținut deputatul partidului extremist.

Dan Tanasă a menţionat că nu va „tăcea” atunci când „românii sunt batjocoriţi în propria lor ţară”.

„Nu voi înceta să denunţ planurile guvernanţilor de a transforma România într-o colonie de forţă de muncă ieftină, fără reguli şi fără respect pentru cetăţenii săi. Şi, dacă acest lucru deranjează, înseamnă că ating exact punctele nevralgice pe care unii încearcă cu disperare să le ascundă. Am fost, sunt şi voi rămâne un apărător al dreptului românilor de a trăi în siguranţă, în demnitate şi cu respect în propria lor ţară. Restul e zgomot de fond”, a mai susţinut Tanasă.

Miercuri, un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un poliţist aflat în timpul liber, în timp ce lovea un livrator străin.

„Un poliţist din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB) – Secţia 7 Poliţie, aflat în timpul liber, a surprins în flagrant un tânăr, în vârstă de 20 de ani, în timp ce agresa fizic un alt tânăr, cetăţean străin. Poliţistul a intervenit prompt şi eficient, iar bărbatul, bănuit de comiterea faptei, care a încercat să fugă, a fost prins imediat şi imobilizat de poliţist”, a informat DGPMB.

Mai mulţi politicieni au reacţionat miercuri la acest incident. Deputatul USR Cătălin Drulă a afirmat că un astfel de comportament nu poate fi acceptat în Bucureşti, în timp ce liberalul Ionuţ Stroe a evidenţiat că „ura naşte ură” şi acest gest este un efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea.

„Ura naşte ură – şi azi am văzut asta, din păcate, pe străzile Bucureştiului. Un livrator de mâncare, un om care munceşte cinstit, a fost atacat doar pentru că este străin. Şi asta vine la scurt timp după ce un oarecare deputat AUR îndemna public să refuzăm livrările de la cei care nu sunt cetăţeni români. Coincidenţă? Nu. Efect direct al mesajelor xenofobe, care otrăvesc societatea. Retorica asta nu aduce soluţii, nu rezolvă probleme reale. Ea face doar un singur lucru: dezbină şi răspândeşte ură. De aceea partidele extremiste şi oamenii care le promovează sunt toxici – pentru că nu fac altceva decât să ne pună unii împotriva altora”, a transmis Stroe, pe Facebook.

În urmă cu 10 zile, deputatul AUR Dan Tanasă a scris pe Facebook: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!”.