G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Deputatul AUR Dan Tanasă a postat un presupus mesaj de amenințare pe…

Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Deputatul AUR Dan Tanasă a postat un presupus mesaj de amenințare pe care l-ar fi primit / Adresa de e-mail a expeditorului conține numele său

Articole29 Aug 2 comentarii

Deputatul AUR Dan Tanasă a postat pe rețeaua X un presupus mesaj de amenințare pe care l-ar fi primit, însă adresa de e-mail a expeditorului conține numele său.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

G4Media a încercat să îl contacteze pe Dan Tanasă pentru a lămuri dacă îi aparține adresa de e-mail a celui de la care ar fi primit mesajul de amenințare, însă avea telefonul închis.

Context: Dan Tanasă, deputat din partea partidului extremist AUR, a insistat în ultima perioadă cu discursul anti-imigranți. Cel mai recent, deputatul AUR a scris pe Facebook: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!”.

La distanță de circa o săptămână, un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un poliţist aflat în timpul liber, în timp ce lovea un livrator străin.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Alexandru Muraru (PNL) anunță oficial că a depus plângere penală împotriva deputatului AUR Dan Tănasă pentru incitare la ură: „Zgomot pentru lebede, tăcere de tip mafiot pentru un copil abuzat”

Articole28 Aug • 458 vizualizări
0 comentarii

Piperea (AUR) spune că agresiunea la adresa livratorului străin nu probează un „val de ură”, nici nu are legătură cu AUR şi este o înscenare: Totul filmat ca la carte, şi, corolarul regiei, în câteva zeci de minute, filmul incidentului apare la tv

Articole28 Aug • 895 vizualizări
4 comentarii

Dan Tanasă (AUR), după cazul livratorului bătut: „Când spun că nu putem accepta importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine” / „Nu voi înceta să denunţ planurile guvernanţilor de a transforma România într-o colonie de forţă de muncă ieftină”

Articole28 Aug • 1.199 vizualizări
6 comentarii

2 comentarii

  1. proști i-ai lăsat, Doamne

  2. Mno, parca nu-mi vine sa cred ca e atat de pruost hauristu’ asta, io zic ca anonimu’ si-o fi facut cont de mail pe proton cu numele lui.

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.