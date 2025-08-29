Deputatul AUR Dan Tanasă a postat un presupus mesaj de amenințare pe care l-ar fi primit / Adresa de e-mail a expeditorului conține numele său
Deputatul AUR Dan Tanasă a postat pe rețeaua X un presupus mesaj de amenințare pe care l-ar fi primit, însă adresa de e-mail a expeditorului conține numele său.
G4Media a încercat să îl contacteze pe Dan Tanasă pentru a lămuri dacă îi aparține adresa de e-mail a celui de la care ar fi primit mesajul de amenințare, însă avea telefonul închis.
Context: Dan Tanasă, deputat din partea partidului extremist AUR, a insistat în ultima perioadă cu discursul anti-imigranți. Cel mai recent, deputatul AUR a scris pe Facebook: „Refuzaţi comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajaţi importul de muncitori necalificaţi din Asia şi Africa. Treziţi-vă!”.
La distanță de circa o săptămână, un tânăr a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a fost prins în flagrant de un poliţist aflat în timpul liber, în timp ce lovea un livrator străin.
Voi cum ați reacționa la asta? pic.twitter.com/gvrDjhNwq7
— Dan Tanasă (@Dan_Tanasa) August 28, 2025
