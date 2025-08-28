Piperea (AUR) spune că agresiunea la adresa livratorului străin nu probează un „val de ură”, nici nu are legătură cu AUR şi este o înscenare: Totul filmat ca la carte, şi, corolarul regiei, în câteva zeci de minute, filmul incidentului apare la tv

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea spune, joi, că agresiunea la adresa livratorului străin nu probează un “val de ură”, şi nici nu are legătură cu AUR şi dă de înţeles că este vorba despre o înscenare iar totul este filmat ca la carte şi, corolarul regiei, în câteva zeci de minute, filmul incidentului apare la tv, însoţit de mesajul “rasist” al parlamentarului AUR, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”Văd că e invadată mass media mainstream de ştiri şi opinii referitoare la “atacul rasist” asupra unui livrător de mâncare, asiatic de origine. Aşa – zisul atac, transformat deja în “val de ură”, este legat de o postare pe social media a unui parlamentar AUR. De aici avalanşa de clişee stupide cu care ne-am obişnuit: extremism, legionarism, partid care “trebuie” scos în afara legii. Unu, faptul că un derbedeu s-a luat de un biet lucrător al unei reţele de livrare de mâncare este condamnabil şi trebuie sancţionat conform legii, pe bază de responsabilitate individuală. Dar faptul nici nu probează un “val de ură”, nici nu are legătură cu AUR”, transmite europarlamentarul AUR, într-o postare pe Facebook.

Gheorghe Piperea precizează că ”utilizatorii de clişee prosteşti ar face bine să se uite un pic mai atent la incident”.

”Un tip care se filmează sau se lasă filmat când îl apostrofează pe nepalez într-o engleză utilizată corect, cu cuvinte intenţionat rostite clar şi apăsat; un poliţist în afara orelor de program, care se afla pe acolo din întâmplare şi care rosteşte corect, procedural, somaţiile legalmente necesare; o procedură de încătuşare, cu punerea rapidă la pământ a derbedeului, care nu se opune arestării, dar are timp să spună că regretă; totul filmat ca la carte; şi, corolarul regiei, în câteva zeci de minute, filmul incidentului apare la tv, însoţit, desigur, de mesajul “rasist” al parlamentarului AUR; nu vi se pare nimic suspect aici?”, se întreabă Piperea.

Eurodeputatul mai scrie că ”AUR este un partid normal, decent, care se bazează pe valori ca familia, naţiunea, libertatea şi toleranţa”.

”Nu are nimic rasist sau extremist în program şi nici în acţiune. Altfel, nu aş fi aderat la statutul său. AUR, ca şi mine, consideră că e loc sub soare pentru toţi, că nu există la modul raţional motive etnice, sociale sau economice de război, că orice om are dreptul la fericire şi bunăstare, mai ales când este rezultatul străduinţei proprii. Deci, nu avem nimic contra migranţilor care se află în România legal”, spune Piperea.

”Cu toate acestea, nu putem accepta politica guvernamentală care preferă să umple spaţiile goale din piaţa muncii cu migranţi, în timp ce are posibilitatea de a dezvolta ţara pentru a oferi slujbe decente cetăţenilor români, inclusiv celor care au plecat la muncă în străinătate. De asemenea, nu putem rămâne insensibili la practica angajatorilor, mai ales cei din HORECA şi platformele de mâncare, care plătesc unor amărâţi salarii de mizerie pentru a forţa tinerii sau şomerii români să accepte salarii de mizerie. În plus, trebuie să ne raliem eforturilor pan – europene de combatere a migraţiei ilegale şi a sclaviei moderne. Chiar UE alocă fonduri consistente şi eforturi administrative vaste pentru întărirea graniţelor externe ale UE şi neutralizarea comerţului cu migranţi, noua formă de comerţ cu sclavi”, menţionează Piperea.

Parlamentarul AUR Dan Tanasă a venit, joi, cu o reacţie după agresarea livratorului străin, pe o stradă din Capitală, el arătând că violenţa stradală din Bucureşti şi din alte oraşe nu are nevoie de postările sale, ca să existe iar când spune că nu putem accepta importul de nesiguranţă şi de practici sălbatice, nu atacă pe nimeni pe criterii de origine, ci spune un adevăr de bun-simţ.