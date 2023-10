Dacian Cioloş: „Mă uit cu mare atenţie la mandatul de preşedinte al României / Rolul preşedintelui în următorii ani va fi unul cheie” / „În momentul în care REPER îşi va stabili strategia, vom putea discuta eventuale alianţe”

Europarlamentarul REPER, Dacian Cioloş, a afirmat miercuri, într-un briefing cu jurnaliștii la Strasbourg, că este interesat de o candidatură la alegerile prezidenţiale de anul viitor.

El a precizat că, în opinia sa, rolul preşedintelui va fi unul cheie în următorii ani, atât pe plan intern, cât şi la nivel european, unde vor fi luate decizii care pot influența UE pe termen lung.

„Mă interesează proiectul prezidenţial, pentru că mi se pare că în contextul actual, şi din ţară, dar şi european, rolul preşedintelui în următorii ani va fi unul cheie şi în interior, pentru a reduce polarizarea asta şi antagonizările nu doar între partidele politice, dar între clasa politică şi societate, dar şi la nivel european, în contextul acesta în care eu cred că în următorii 4-5 ani (…) se vor pregăti sau poate chiar se vor lua decizii care vor influenţa pe termen lung Uniunea Europeană şi inclusiv poziţionarea noastră în UE”, a declarat Cioloș.

Eurodeputatul a mai spus momentul actual poate fi cel „în care putem trece de la un stat membru de periferie la nivel european, nu doar geografic, dar şi comportamental, cam aşa ne-am comportat până acum, la un stat membru care să fie în cercul celor care, proactiv, influenţează direcţia în care o va lua Uniunea Europeană, pentru că mă aştept la modificări şi de funcţionare instituţională la nivel european”.

Cioloş a menționat că nu cunoaște detalii dacă va fi modificat tratatul UE în următorii cinci ani, însă a spus că „în ăştia 5 ani se vor lua decizii cheie legate de politica de extindere a Uniunii Europene în contextul acesta şi de reformare a unor politici europene care pentru noi au jucat până acum un rol-cheie, politica de coeziune şi politica agricolă, de cum se vor redesena lucrurile după ce se termină războiul din Ucraina, care va fi statutul Republicii Moldova, deci vor fi multe subiecte unde România va trebui să joace un rol cheie şi atunci o direcţie clară în ţară ar ajuta mult politicienii români”.

Totodată, el a subliniat că este conştient că prima campanie este cea pentru europarlamentare şi că va căuta să valorifice toate oportunităţile pentru a-şi promova ideile personale.

„Da, mă uit cu mare atenţie la mandatul de preşedinte al României, însă cum campaniile încep cu alegerile europarlamentare, cum eu nu sunt nici Ciolacu prim-ministru, să stau toată ziua pe televizor pentru că sunt prim-ministru, nu sunt nici Ciucă preşedinte al Senatului, care la fel poate avea vizibilitate pe partea asta, sau nu sunt nici secretar general adjunct la NATO, ca să folosesc sigla NATO şi în spatele ei să vin să fac campanie, sunt europarlamentar, îmi duc mandatul până la capăt şi voi căuta să valorific toate oportunităţile prin care să-mi promovez ideile”, a declarat Dacian Cioloș.

Oficialul european a mai afirmat că nu a purtat discuții în interiorul REPER despre candidatura pentru alegerile europarlamentare, însă a spus că este dispus să își asume riscul de a fi „îngropat politic” dacă nu va reuşi să intre în Parlamentul European.

„Eu nu mă consider «îngropat politic» dacă nu mai continui cu un mandat. Sunt multe lucruri de făcut şi sunt alte pârghii prin care se pot face lucruri. Eu vă reamintesc că am intrat în politica de partid abia din 2018 şi înainte am făcut o grămadă de lucruri fără să fiu membru într-un partid”, a declarat Cioloș.

El a mai precizat, la întrebările jurnaliștilor, că este interesat de formarea unei coaliții sau alianțe mai largi, care să îi susțină candidatura la scrutinul prezidențial.

„Dacă reprezint doar REPER sunt foarte puţine şanse. Acesta e şi motivul pentru care eu am explicat şi public de ce nu-mi anunţ candidatura acum, pentru că, din punctul meu de vedere, o astfel de candidatură e o treabă foarte serioasă şi ea se anunţă, şi se asumă efectiv, formal, oficial, în momentul în care ştii pe ce te poţi baza.

Din punctul meu de vedere, scena politică din România e în continuare în mişcare, chiar dacă pot să fie în momentul de faţă mişcări subterane care sunt mai puţin vizibile, dar care, din punctul meu de vedere, vor afecta tabloul politic de acum până în primăvară şi poate chiar până la alegerile europarlamentare.

Deci abia, cred eu, cel mai devreme în primăvară şi cel mai târziu după alegerile europarlamentare, vom avea claritate vizavi de tabloul politic, electoral, pentru alegerile care vizează România”, a declarat el.

„În momentul în care m-aş gândi la o candidatură asumată formal la prezidenţiale, aş face-o dacă ar exista în spate perspectiva unei susţineri mai largi”, a mai spus Cioloș.

Europarlamentarul susține că, până în prezent, nu a avut negocieri cu Partidul Național Liberal, fiindcă REPER nu și-a stabilit încă strategia pentru viitor.

„În momentul în care REPER îşi va stabili strategia, atunci vom putea discuta şi de eventuale alianţe pe care le putem face pre sau post-electorale. Dar deocamdată nu s-a pus problema. Într-o direcţie se duce PNL şi duce România, dacă rămâne cu PSD, şi în altă direcţie poate să meargă dacă iese de acolo şi se apropie de un pol de centru-dreapta care poate fi construit şi care poate ajunge să guverneze România, din punctul meu de vedere, în momentul de faţă, doar dacă PNL face jocul ăsta, sau cel puţin o parte din PNL”, a mai adăugat Cioloș.

Corespondență de la Strasbourg