G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Rise Moldova: Doi politicieni pro-ruși au înregistrat organizații cu numele ”Inima Moldovei”…

republica moldova, harta moldova
Foto: Ilustratie Republica Moldova / Vasile Curtu

Rise Moldova: Doi politicieni pro-ruși au înregistrat organizații cu numele ”Inima Moldovei” și ”Sufletul și Inima Moldovei”

Analize14 Aug 0 comentarii

Două organizații implicate în politică cu nume aproape identice au fost înregistrate anul trecut la Chișinău și Leova. Prima se numește „Sufletul și Inima Moldovei” și este condusă de un fost polițist apropiat de Ilan Șor, arată o investigație Rise Moldova.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

După ce a părăsit funcția publică, el a călătorit la Moscova unde a obținut un pașaport rusesc. Acum lucrează direct pentru oligarhul Ilan Șor, fiind unul dintre liderii partidului Șansă, protestatar și influencer pe TikTok.

A doua organizație cu denumirea asemănătoare este partidul „Inima Moldovei”, condus de lidera pro-rusă Irina Vlah.

RISE Moldova a aflat că domeniul web al acestui partid a fost deținut anterior de una dintre cele mai mari fabrici de bere din țară, care încercase să înregistreze marca „Inima Moldovei”.

Guvernul a respins anterior cererea companiei pentru a nu prejudicia imaginea statului. Vlah, însă, a reușit să o obțină și a inclus-o în Blocul Electoral Patriotic.

Citește tot articolul pe Rise Moldova

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.