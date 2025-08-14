Rise Moldova: Doi politicieni pro-ruși au înregistrat organizații cu numele ”Inima Moldovei” și ”Sufletul și Inima Moldovei”

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Două organizații implicate în politică cu nume aproape identice au fost înregistrate anul trecut la Chișinău și Leova. Prima se numește „Sufletul și Inima Moldovei” și este condusă de un fost polițist apropiat de Ilan Șor, arată o investigație Rise Moldova.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După ce a părăsit funcția publică, el a călătorit la Moscova unde a obținut un pașaport rusesc. Acum lucrează direct pentru oligarhul Ilan Șor, fiind unul dintre liderii partidului Șansă, protestatar și influencer pe TikTok.

A doua organizație cu denumirea asemănătoare este partidul „Inima Moldovei”, condus de lidera pro-rusă Irina Vlah.

RISE Moldova a aflat că domeniul web al acestui partid a fost deținut anterior de una dintre cele mai mari fabrici de bere din țară, care încercase să înregistreze marca „Inima Moldovei”.

Guvernul a respins anterior cererea companiei pentru a nu prejudicia imaginea statului. Vlah, însă, a reușit să o obțină și a inclus-o în Blocul Electoral Patriotic.

Citește tot articolul pe Rise Moldova