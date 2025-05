România respiră. Reconstrucția prin Educație

Pentru ca peste 5 ani să nu ne aflăm într-o criză încă și mai adâncă decât cea de azi, noul președinte are obligația să oprească tortura din educație. Să oprească falsele iluzii ale 10-lor pe linie care au dus România la coada Europei în mai toate statisticile și care au favorizat contraselecția de la vârful statului.

Îngenuncherea educației făcută consecvent, sistematic și cu metodă este cheia care explică starea de astăzi a României, spuneam în cel mai recent articol de opinie. Evacuarea gândirii și a modelelor istorice din educație sunt motivul pentru care 5,2 milioane de români au marșat totuși duminica aceasta la ideile uneia dintre cele mai needucate și violente mișcări extremiste din Europa.

Lipsa istoriei recente din manuale, inexistența disidenților români din lista celor obligatoriu de cunoscut de către copii, interdicția autorilor la zi cu care să construiești gustul pentru citit, concentrarea exclusivă și ineficientă pe 2 materii de examen – sunt câteva dintre motivele pentru care înaintea celor mai importante alegeri prezidențiale din ultimii 20 de ani stăm și ne întrebăm: O fi bun Nicușor sau Simion?, scriam acum 3 zile.

Tot atunci, avertizam următoarele: Adevărata luptă începe, însă, de luni. Dacă educația nu va schimbată din temelii, peste 5 ani România va privi în sondaje extremismul la 80% opțiuni de vot.

Ce are de făcut noul președinte al României? În primul rând, să-și respecte rapid promisiunile. Pe scurt, să trateze urgent educația ca pe o chestiune de securitate națională – așa cum a decretat-o în campanie. Să impună măsuri și termene concrete guvernului pentru salarii bune pentru profesorii debutanți, un curriculum care să nu ne mai pună la risc din punct de vedere al alfabetizării științifice și media – teren fertil pentru extremiști. Să adune în jurul lui oameni care au autoritatea profesională și morală de a fi recunoscuți și urmați de profesori. Toate astea contra-cronometru și la cea mai înaltă calitate, așa cum a reușit-o de două ori la propriile olimpiade.

Poate n-ar fi rău ca primul parteneriat pentru educarea României să fie cu Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, țară de la care a primit de altfel și ajutor masiv la vot. Și țară care a înțeles că ieșirea de sub influența Rusiei nu se poate face decât prin educație. Ce are Moldova și ne-ar ajuta și pe noi? O reformă demarată de Maia Sandu și asistată de Comisia Europeană. Președinta absolventă de Harvard și fostă ministră a Educației a reușit, ce ironie, cu foști miniștri ai educației din România care astăzi îi sunt consilieri, o reformă care a făcut ca Moldova să fie una dintre revelațiile PISA 2018 și să întreacă România la domeniul Științe.