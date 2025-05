G4Media nu a făcut niciun pas înapoi / „Trebuie să ne asumăm o atitudine. Neutralitatea ajută opresorul, niciodată victima. Tăcerea încurajează călăul, niciodată pe cel torturat” – Ellie Wiesel

G4Media și-a asumat de la bun început atașamentul ferm față de valorile și principiile democratice. Ne-am poziționat clar și fără echivoc împotriva extremismului, în apărarea direcției occidentale și europene a României.

Am denunțat constant pericolul populismului radical și am expus, în detaliu, amenințarea reprezentată de extremismul de dreapta — o amenințare care risca să scoată România din Uniunea Europeană. Nu am jucat dublu. Nu am făcut concesii. Nu am făcut niciun pas înapoi.

Nu ne-au speriat amenințările publice transmise G4Media.ro de liderul AUR, George Simion. Nu ne-au intimidat trolii de partid, valurile de injurii, presiunile și sesizările la DIICOT.

Am continuat să investigăm și să dezvăluim fețele răului din politica românească, indiferent de partid.

Am rămas ancorați în interesul public într-un moment în care democrația românească s-a aflat sub cel mai grav asalt de după 1989. Nu am mimat obiectivitatea jurnalistică față de un partid neofascist, antisemit, care glorifică criminali de război și asasini politici legionari, promovează violența, ura și conspirațiile.

L-am numit mereu ceea ce este: un partid extremist și ne-am raportat la el ca atare.

Prin discursuri, acțiuni și fapte, AUR, Călin Georgescu și George Simion au demonstrat că reprezintă răul suprem din politica românească, într-un context marcat de atacuri hibride venite dinspre Rusia.

În discursul său de acceptare a Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel spunea: „Trebuie să ne asumăm o atitudine. Neutralitatea ajută opresorul, niciodată victima. Tăcerea încurajează călăul, niciodată pe cel torturat.”

Votul împotriva extremismului de dreapta este o mare victorie pentru România și pentru cetățenii săi.

Vă mulțumim pentru încredere, susținere și curaj. Rămânem atașați interesului public.

Niciun pas înapoi!