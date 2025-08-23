G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Apărarea aeriană rusă a doborât o dronă care se îndrepta spre Moscova…

Bicicletă, dronă, Ucraina
Screenshot X

Apărarea aeriană rusă a doborât o dronă care se îndrepta spre Moscova / Aeroporturile din regiune au fost închise

Articole23 Aug 0 comentarii

Apărarea aeriană rusă a doborât sâmbătă o dronă care se îndrepta spre Moscova, iar specialiştii examinează fragmentele găsite la sol, a anunţat pe Telegram primarul Moscovei, Serghei Sobianin, potrivit agenției de știri Reuters, citate de News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Câteva aeroporturi din centrul Rusiei şi-au suspendat operaţiunile din cauza îngrijorărilor legate de siguranţa spaţiului aerian, a precizat agenţia rusă de transport aerian Rosaviatsia.

Într-o serie de anunţuri făcute pe parcursul a câteva ore, Rosaviatsia a afirmat că operaţiunile au fost suspendate pe aeroporturile din Izhevsk, Nijni Novgorod, Samara, Penza, Tambov şi Ulyanovsk, la est şi sud-est de Moscova.

Oficialii aeroportului din al doilea oraş ca mărime din Rusia, Sankt Petersburg, au anunţat că zeci de zboruri au fost întârziate.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că unităţile sale de apărare aeriană au interceptat şi distrus 32 de drone într-un interval de trei ore, în mai multe zone din centrul ţării.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

China își manifestă disponibilitatea de a trimite forțe de menținere a păcii în Ucraina / O parte a țărilor europene consideră că autoritățile chineze vor folosi prilejul pentru a spiona Ucraina și vor adopta deschis o poziție pro-rusă

Articole23 Aug • 304 vizualizări
1 comentariu

Rusia reactivează tehnologia Războiului Rece pentru a monitoriza comunicațiile NATO

Articole23 Aug
0 comentarii

Zelenski: Mi-am reafirmat disponibilitatea de a mă întâlni cu preşedintele rus în orice formă

Articole23 Aug • 156 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.