Apărarea aeriană rusă a doborât o dronă care se îndrepta spre Moscova / Aeroporturile din regiune au fost închise

Apărarea aeriană rusă a doborât sâmbătă o dronă care se îndrepta spre Moscova, iar specialiştii examinează fragmentele găsite la sol, a anunţat pe Telegram primarul Moscovei, Serghei Sobianin, potrivit agenției de știri Reuters, citate de News.ro.

Câteva aeroporturi din centrul Rusiei şi-au suspendat operaţiunile din cauza îngrijorărilor legate de siguranţa spaţiului aerian, a precizat agenţia rusă de transport aerian Rosaviatsia.

Într-o serie de anunţuri făcute pe parcursul a câteva ore, Rosaviatsia a afirmat că operaţiunile au fost suspendate pe aeroporturile din Izhevsk, Nijni Novgorod, Samara, Penza, Tambov şi Ulyanovsk, la est şi sud-est de Moscova.

Oficialii aeroportului din al doilea oraş ca mărime din Rusia, Sankt Petersburg, au anunţat că zeci de zboruri au fost întârziate.

Ministerul Apărării din Rusia a declarat că unităţile sale de apărare aeriană au interceptat şi distrus 32 de drone într-un interval de trei ore, în mai multe zone din centrul ţării.