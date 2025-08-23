G4Media.ro
Ministrul Sănătății, întâlnire cu președintele International Romani Union: L-am asigurat de întregul meu sprijin, pentru că suntem aici pentru oameni

Alexandru Rogobete Dorin Cioabă
Sursa foto Facebook

Ministrul Sănătății, întâlnire cu președintele International Romani Union: L-am asigurat de întregul meu sprijin, pentru că suntem aici pentru oameni

Alexandru Rogobete s-a întâlnit sâmbătă, 23 august, la Sibiu cu Dorin Cioabă, președintele International Romani Union. Au fost abordate activitățile desfășurate atât în România, cât și în plan european pentru reprezentarea și susținerea comunității rome.

„Astăzi, la Sibiu, am avut bucuria de a fi găzduit de domnul Dorin Cioabă, președintele International Romani Union.

Am luat cina împreună și am purtat o discuție deschisă și interesantă, în care mi-au fost prezentate activitățile desfășurate atât în România, cât și în plan european, pentru reprezentarea și susținerea comunității.

L-am asigurat de întregul meu sprijin, pentru că suntem aici pentru oameni și pentru a construi punți de încredere și respect.

Încrederea ne face bine!”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

