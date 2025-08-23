Ministrul Sănătății, întâlnire cu președintele International Romani Union: L-am asigurat de întregul meu sprijin, pentru că suntem aici pentru oameni
Alexandru Rogobete s-a întâlnit sâmbătă, 23 august, la Sibiu cu Dorin Cioabă, președintele International Romani Union. Au fost abordate activitățile desfășurate atât în România, cât și în plan european pentru reprezentarea și susținerea comunității rome.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
„Astăzi, la Sibiu, am avut bucuria de a fi găzduit de domnul Dorin Cioabă, președintele International Romani Union.
Am luat cina împreună și am purtat o discuție deschisă și interesantă, în care mi-au fost prezentate activitățile desfășurate atât în România, cât și în plan european, pentru reprezentarea și susținerea comunității.
L-am asigurat de întregul meu sprijin, pentru că suntem aici pentru oameni și pentru a construi punți de încredere și respect.
Încrederea ne face bine!”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În România sunt 34 de paturi unde putem trata pacienții cu arsuri, dar până la un anumit nivel / Eu nu am acest orgoliu să țin un pacient cu arsuri grave într-un spital doar pentru că vreau eu să rămână în România / Primul centru de mari arși va fi gata în decembrie
Ministerul Sănătății retrage prevederea privind limitarea accesului la ordonanța președințială pentru tratamente
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.