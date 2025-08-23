Ministrul Sănătății, întâlnire cu președintele International Romani Union: L-am asigurat de întregul meu sprijin, pentru că suntem aici pentru oameni

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Alexandru Rogobete s-a întâlnit sâmbătă, 23 august, la Sibiu cu Dorin Cioabă, președintele International Romani Union. Au fost abordate activitățile desfășurate atât în România, cât și în plan european pentru reprezentarea și susținerea comunității rome.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Astăzi, la Sibiu, am avut bucuria de a fi găzduit de domnul Dorin Cioabă, președintele International Romani Union.

Am luat cina împreună și am purtat o discuție deschisă și interesantă, în care mi-au fost prezentate activitățile desfășurate atât în România, cât și în plan european, pentru reprezentarea și susținerea comunității.

L-am asigurat de întregul meu sprijin, pentru că suntem aici pentru oameni și pentru a construi punți de încredere și respect.

Încrederea ne face bine!”, a scris Alexandru Rogobete pe Facebook.

