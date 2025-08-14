S-a încheiat telenovela Barcelona – Ter Stegen: Clubul îl poate înregistra acum pe noul portar Joan Garcia / Ce se întâmplă cu Rashford și Bardghji

După mai multe episoade în care cele două părți nu ajunseseră la un numitor comun, Barcelona și Marc-Andre Ter Stegen s-au înțeles în legătură cu trimiterea raportului medical al germanului către Liga Spaniolă de Fotbal, iar aceasta l-a aprobat, validând absența de lungă durată a lui Marc din cauza unei accidentări la spate, reușind în acest fel să-l înregistreze pe noul venit Joan Garcia.

Joan Garcia, în vârstă de 24 de ani, a sosit pe tărâmul blaugrana în această vară chiar de la rivala din oraș, Espanyol, fiindu-i plătită clauza de reziliere.

„Comisia medicală din La Liga a stabilit că accidentarea lui Marc-André ter Stegen îndeplineşte criteriile de lungă durată stabilite de regulamentul în vigoare”, a precizat Barcelona într-un comunicat.

Pe lângă Garcia, Barça a prelungit în această vară contractul experimentatului portar polonez Wojciech Szczesny (35 de ani).

Un nou sezon, aceleași probleme?

Deși Joan Garcia va putea fi înregistrat, fostul jucător al lui Manchester United, Marcus Rashford, transferul-vedetă al perioadei de mercato, și tânărul Roony Bardghji, venit de la Copenhaga, nu sunt încă înscriși, a precizat președintele clubului catalan, Joan Laporta, la microfonul TV3. De asemenea, Wojciech Szczesny și Gerard Martin se află în aceeași situație.

FC Barcelona a depășit plafonul salarial impus de La Liga, motiv pentru care întâmpină dificultăți, însă conducătorii ar fi găsit poate o soluție. Așa cum au procedat deja acum doi ani, ar putea să își pună în joc averea personală pentru a-l înregistra, mai ales, pe Rashford, garantând o sumă de 7 milioane de euro. Această măsură ar fi necesară pentru a compensa cheltuielile clubului din alte departamente.

Barcelona are termen până la 31 august pentru a găsi o soluție, altfel Rashford, Bardghji, Szczesny și Gerard Martin riscă să rateze primele luni de competiție.