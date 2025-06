Cutremur în echipa lui Sinner: Fizioterapeutul și preparatorul pleacă înainte de Wimbledon

Până la startul Wimbledon au mai rămas doar câteva zile, iar Jannik Sinner, liderul ATP, a făcut două mutări neașteptate în echipa sa: a încheiat colaborarea cu fizioterapeutul Ulises Badio și preparatorul fizic Marco Panichi, transmite Sky Italia.

Decizia vine într-un moment foarte important, înainte de startul celui de-al treilea Grand Slam al sezonului și la puțin timp după tragerea la sorți a tablourilor de concurs de la All England Club.

Informația a fost preluată și de Tennis365 și Eurosport.com.

„Echipa lui Sinner confirmă plecarea membrilor Panini și Badio cu doar câteva zile înainte de debutul Wimbledonului”, transmite Sky Italia, conform TennisHead.net.

Ulises Badio și Marco Panichi sunt două figuri extrem de cunoscute pentru fanii împătimiți ai tenisului, cei doi putând fi văzuți ani la rândul în loja câștigătoare a lui Novak Djokovic.

După o despărțire surprinzătore de Nole, cei doi au fost cooptați de Sinner în echipa sa în septembrie 2024.

„Badio și Panichi sunt amândoi cunoscuți pentru munca lor fantastică realizată cu Djokovic.

Plecarea lor ridică semne de întrebare cu privire la pregătirea fizică a lui Sinner înainte de un Grand Slam cheie” – The Tennis Podcast.

Jannik nu a oferit vreo explicație pentru despărțirea neașteptată de cei doi. Alături de italian vor rămâne la Wimbledon antrenorii Simone Vagnozzi și Darren Cahill. De asemenea, se va alătura și osteopatul Andrea Cipolla.

„Niciun înlocuitor oficial nu a fost anunțat încă, dar adăugarea osteopatului Andrea Cipolla ar putea fi parte a unei restructurări medicale mai ample”, transmite Eurosport International.

Sinner, alături doar de Vagnozzi și Cahill pe iarba londoneză

