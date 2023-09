Cum sunt conectate morțile lui Tupac și Biggie, cei doi mari rivali ai rappului din anii 90. Descoperirile polițiștilor

Prima arestare în cazul uciderii lui Tupac Shakur în 1996 își are rădăcinile în ancheta privind uciderea lui Biggie Smalls, cel mai mare rival al rapper-ului, scrie agenția The Associated Press.

Moartea celor două personalități și rivali din hip-hop – Shakur în Las Vegas și Smalls în Los Angeles șase luni mai târziu – au fost întotdeauna inseparabile din punct de vedere cultural, iar un singur om, Duane Keffe D. Davis, s-a trezit implicat în ambele investigații.

Vineri, Davis a fost arestat și acuzat de crimă, procurorii afirmând că a ordonat și a pus la cale uciderea lui Shakur.

Detectivul Greg Kading din partea departamentului de poliție din Los Angeles, în prezent pensionat, a fost desemnat să investigheze uciderea lui Smalls – al cărui nume legal era Christopher Wallace – iar în 2009 l-a intervievat pe Davis ca persoană de interes în acest caz. Davis fusese la petrecerea de la Peterson Automotive Museum de la care Wallace tocmai plecase când a fost împușcat.

Kading a ajutat la construirea unui caz federal de trafic de droguri împotriva lui Davis pentru a obține o pârghie care să-l oblige să vorbească cu poliția din Los Angeles, care până în prezent nu a făcut nicio arestare în cazul Wallace.

„El mărturisește implicarea sa în cazul Tupac Shakur, dă toate detaliile despre cum el și coautorii săi l-au ucis pe Tupac”, și-a amintit Kading într-un interviu acordat vineri agenției The Associated Press.

Davis, care a avut imunitate pentru ceea ce a spus în timpul interogatoriului cu poliția, dar nu și pentru ceea ce a spus în afara acestuia, a continuat să divulge multe dintre aceleași detalii în documentare, pe podcast-uri și într-o carte de memorii din 2019, care avea să dea o nouă viață anchetei poliției din Las Vegas și să contribuie la inculparea sa de către marele juriu.

„În esență, el însuși s-a băgat în închisoare”, a spus Kading.

Davis era cunoscut de mult timp de anchetatori ca fiind unul dintre cei patru suspecți identificați la începutul anchetei. El nu este acuzat că a tras, dar a fost descris ca fiind liderul grupului de către autorități la o conferință de presă și în instanță. În Nevada, un inculpat poate fi acuzat de o infracțiune, inclusiv de crimă, dacă ajută pe cineva să comită infracțiunea.

Davis, acum în vârstă de 60 de ani, a declarat în cartea sa de memorii, „Compton Street Legend”, că a furnizat arma folosită în timpul atacului.

Davis a fost arestat vineri dimineața devreme, în timp ce se plimba pe jos în apropierea casei sale de la periferia orașului Las Vegas, cu câteva ore înainte ca procurorii să anunțe în instanță că un juriu din Nevada l-a pus sub acuzare pe cel care se autointitulează „gangster” pentru o acuzație de crimă prin comisă cu o armă letală. El urmează să fie adus în fața instanței săptămâna viitoare.

Marele juriu a votat, de asemenea, pentru a adăuga o majorare a pedepsei la acuzația de crimă pentru activitatea ca parte a unui grup infracțional organizat, care ar putea adăuga până la 20 de ani suplimentari dacă va fi condamnat.

Sute de pagini de transcrieri publicate vineri oferă o imagine asupra primei luni de proceduri ale marelui juriu, care au început la sfârșitul lunii iulie cu mărturii ale unor foști asociați ai lui Davis, prieteni ai lui Shakur și o serie de ofițeri de poliție pensionați implicați în acest caz încă de la început. Mărturiile lor au descris juraților o imagine a unei rupturi profunde și tot mai mari între casa de discuri a lui Shakur, Death Row Records, și Bad Boy Records, care avea legături cu Davis și îl reprezenta pe Wallace.

„A început întreaga rivalitate dintre Coasta de Vest și Coasta de Est” care a definit în principal scena hip-hop la mijlocul anilor 1990, a declarat unul dintre foștii asociați ai lui Davis.

Davis a refuzat vineri o cerere de interviu din închisoare, iar în dosarele tribunalului nu figurează un avocat care să poată comenta în numele său.

Într-o declarație de vineri, Sekyiwa „Set” Shakur, sora rapperului ucis, a descris arestarea ca pe o victorie, dar pe un ton măsurat.

„Acesta este, fără îndoială, un moment crucial. Tăcerea din ultimii 27 de ani în jurul acestui caz a vorbit cu voce tare în comunitatea noastră”, a declarat ea. „Este important pentru mine ca lumea, țara, sistemul de justiție și poporul nostru să recunoască gravitatea dispariției acestui om, fratele meu, fiul mamei mele, fiul tatălui meu”.

Ea nu a adus nicio laudă autorităților care au lucrat la acest caz.

„Știu că au fost mulți oameni care nu au crezut că uciderea lui Tupac Shakur a fost importantă pentru acest departament de poliție”, a declarat vineri șeriful Kevin McMahill la o conferință de presă. „Sunt aici pentru a vă spune că, pur și simplu, acest lucru nu e adevărat. Nu era adevărat atunci și nu este cazul nici astăzi.”

El a adăugat că „fiecare victimă, fiecare viață care se pierde este importantă și rămâne o prioritate pentru acest departament de poliție.

În noaptea de 7 septembrie 1996, Tupac Shakur și fondatorul Death Row Records, Marion „Suge” Knight, se aflau în Las Vegas pentru a urmări un meci de box pentru titlul de campion la categoria grea al lui Mike Tyson. Imediat după ce meciul s-a încheiat, bărbații au fost implicați într-o încăierare cu Davis și cu nepotul acestuia, Orlando „Baby Lane” Anderson, cu care Shakur se certase anterior.

Mai târziu în acea noapte, Shakur stătea într-un BMW pe care îl conducea Knight când un Cadillac a oprit lângă ei și au izbucnit focuri de armă.

Shakur a fost împușcat de mai multe ori și a murit o săptămână mai târziu, la vârsta de 25 de ani.

Davis, în memoriile sale, a declarat că se afla pe scaunul pasagerului din față al Cadillacului și că a strecurat o armă pe bancheta din spate, de unde, potrivit lui, s-au tras focurile de armă.

El l-a implicat pe Anderson, spunând că era una dintre cele două persoane aflate pe bancheta din spate.

Anderson a murit doi ani mai târziu. El a negat orice implicare în moartea lui Shakur.

Moartea rapperului a survenit în timp ce cel de-al patrulea album solo al său, „All Eyez on Me”, a rămas în topuri, cu aproximativ 5 milioane de exemplare vândute. Nominalizat de șase ori la premiile Grammy, Shakur este încă considerat în mare măsură unul dintre cei mai influenți și mai versatili rapperi din toate timpurile.

