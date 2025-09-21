Cum arată clasamentul din Superliga după prima înfrângere a liderului Universitatea Craiova

Oțelul a reușit să-i producă Universității Craiova prima înfrângere din acest sezon de Superliga, scor 1-0. Trupa antrenată de Mirel Rădoi a pierdut în etapa a zecea din campionatul intern de fotbal.

Unicul gol al partidei de sâmbătă a fost marcat de Lameira, în minutul 44.

Cu 7 victorii și două remize până la duelul de la Galați, Craiova a fost nevoită să se recunoască învinsă pentru prima dată în această stagiune.

În acest moment, singura echipă din Superliga care este în continuare neînvinsă este Rapid București.

Rezumatul partidei dintre Oțelul și U Craiova

Ce spune Mirel Rădoi, antrenorul liderului Universitatea Craiova

„Cred că era aproape imposibil să nu avem o înfrângere în această ediție de campionat, mai bine că s-a întâmplat azi, tragem concluzii cu toții, poate e un duș rece, o partidă cu de toate.

Am luat decizii neinspirate, ne-am încăpățânat să construim în zona centrală, am avut și ghinion în multe situații. Mă întrebam dacă, în afară de gol, adversarul a mai avut vreun șut pe spațiul porții, nu-mi aduc aminte de vreo ocazie.

Ne-am grăbit în unele momente, am intrat în jocul lor de uzură, nu am stăpânit posesia, am schimbat sistemul, dar după minutul 80 părea un haos de ambele părți, ca să fiu sincer.

Nu cred că e prima etapă când am fost pe primul loc, nu cred că e vorba de presiune, vom vedea pe parcurs dacă lucrul ăsta ne trage în jos. O să îi întreb pe jucători dacă simt altceva decât ce simțeau pe locul 2, 3, 4.

Foarte multe lucruri nu sunt de reglat. Am fost echipa cu inițiativă, echipa mai bună. Nu pot să fac o analiză după înfrângere ca și cum ar fi dramatic. Nu pot să spun asta sau că jucătorii nu au avut atitudine. O seară slabă, am părut prea siguri pe noi” – Mirel Rădoi, la „Fotbal Club” de la Digisport.

