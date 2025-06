Cum a trecut însemnarea cărților de la un tabu absolut la noua tendință BookTok

Cititorii împărtășesc modul în care își notează predicțiile în romane, codifică cu ajutorul culorilor reacțiile emoționale și chiar oferă cadou cărți însemnate prietenilor, transmite The Guardian. Este într-adevăr distractiv sau seamănă mai degrabă cu temele pentru acasă?

Există două tipuri de cititori: cei care ar prefera moartea în locul colțurilor îndoite, păstrându-și volumele preferate cât mai intacte posibil, și cei ale căror cărți poartă urmele unei vieți bine citite, cu colțurile îndoite la paginile preferate și cu comentarii sarcastice sau entuziaste scrise pe margini. Cele două tipuri rareori se combină într-o singură persoană și cu siguranță nu își împrumută cărțile între ele. Însă o nouă generație de cititori găsește o modalitate de a combina ambele abordări: readucând la viață arta și romantismul marginaliilor, transformând cărțile și experiențele lor de lectură în artefacte #estetice.

„Văd tot timpul oameni care au cărți ca astea”, spune un utilizator TikTok, cu capul plutind deasupra unui videoclip cu fundal verde, în care apar romane groase, pline de etichete colorate. „Ce faceți? Explicați-vă! Pentru că asta arată ca o temă pentru acasă. Dar, pe de altă parte… îmi plac articolele de birou.”

O carte cu colțuri îndoite sau cu un marcaj

În comunitățile BookTok și Bookstagram – unde utilizatorii de social media postează recenzii, recomandări și meme despre lectură – există subcomunități dedicate exclusiv adnotării și „marcării” cărților. Nivelul de intensitate și implicare variază; unii BookTokkers au sisteme complexe de codificare prin culori (file roz și markere pentru momentele romantice, albastre pentru presimțiri) sau reguli care sunt pur și simplu plăcute din punct de vedere estetic. Unii scriu în margini pentru a marca momentele deosebit de șocante sau satisfăcătoare, sau desenează picături sau inimioare în jurul pasajelor deosebit de sexy. Pentru unii, adnotarea este la fel de importantă acum ca și împărtășirea fotografiilor cu rafturile de cărți sau scrierea recenziilor.

Marcela, o Bookstagrammer din Melbourne, originară din SUA, postează online despre obiceiurile sale de lectură sub numele @booksta.babe. A început să facă acest lucru anul trecut, după mai bine de un deceniu de activitate în fandomuri de fantasy și young adult, precum și în „studygram” și alte grupuri dedicate notițelor și listelor frumoase și complexe, create pe hârtie de calitate.

„Înainte să-mi dau seama că, de fapt, „însemnam”, scriam mici reacții și mesaje pe margini, pentru a-mi aminti ce gândeam când descopeream o poveste sau o lume pentru prima dată”, își amintește Marcela.

Acum, pe lângă jurnalele de lectură, ea face însemnări folosind file și pixuri de culori diferite. Este selectivă în ceea ce privește cărțile pe care le adnotează, alegând în cea mai mare parte povești pe care știe că le va reciti, cum ar fi proiectul ei actual, seria Throne of Glass de Sarah J Maas. „M-a ajutat foarte mult să mă bucur și mai mult de bogăția universului și de dezvoltarea personajelor”, spune Marcela.

„Puteți vedea clar cum mi se schimbă opiniile despre personaje urmărind notițele mele, și îmi place să pot reveni și să văd dacă predicțiile pe care le-am făcut la începutul seriei s-au adeverit sau s-au dovedit greșite.”

Fandomurile dominante reprezentate în comunitățile de adnotare și tabbing, așa cum sunt pe BookTok și Bookstagram în general, sunt genurile romantice și romantasy, aflate în plină expansiune. Academicianul și autorul Dr. Jodi McAlister spune că acest lucru se datorează în mare parte succesului mainstream al bestseller-urilor precum Emily Henry, hitul fanfic al lui Ali Hazelwood, The Love Hypothesis, și seria A Court Of Thorns and Roses a lui Maas, care a contribuit la eliminarea unei grande părți din stigmatul care exista în jurul lecturii romanelor romantice. Fanii încă caută modalități de a-și exprima pasiunea și de a găsi o comunitate, la fel cum au făcut-o cititorii de science-fiction și fantasy de zeci de ani.

„Aceasta este o comunitate care încă încearcă să înțeleagă cum arată lectura romanelor de dragoste în public, deoarece nu a avut un model, iar una dintre modalitățile prin care s-a manifestat acest lucru este această manifestare a iubirii pentru obiectul fizic al cărții”, spune McAlister; ultimul ei roman de dragoste, An Academic Affair, include chiar și un savant care „își adnotează cărțile ca o fată de pe BookTok”.

„Când ne gândim la modul în care romanele de dragoste au fost denigrate atât de mult timp, ceea ce fac ei este să le transforme în mod performativ în obiecte incredibil de prețioase, incredibil de valoroase… prin adnotarea lor, le transformi în propriile exemplare, îți imortalizezi experiența lor”, adaugă ea.

Este ceea ce colega ei, Jessica Pressman, numește „bookishness”: un comportament post-digital care s-a dezvoltat în rândul cititorilor pasionați. Dar asta nu înseamnă că este pur performativ: adnotarea unui roman ne poate permite să retrăim prima noastră călătorie cu o carte, precum și să ne reamintim starea de spirit de la momentul respectiv. Mă gândesc la ultima carte care m-a făcut să plâng, Sorrow and Bliss de Meg Mason – cum ar fi arătat marginale mele când am citit-o în 2021, plângând la ultimele pagini, reflectând la propriile mele lupte cu boala mintală? Ce aș vedea acum în notițele pe care le-am făcut atunci?

Adnotările au devenit, de asemenea, o modalitate de conectare: unii BookTokkers adnotează cu generozitate o copie a cărții preferate a prietenilor lor, ca cadou, umplând marginile cu observații și glume; Marcela plănuiește cu entuziasm să facă acest lucru pentru cea mai bună prietenă a ei. Un prieten drag mi-a moștenit acest obicei de la mama sa, iar acum prețuiește „înregistrările” din marginile cărților ei de istorie și poezie.

Unii oameni caută în mod special cărți adnotate de alți cititori în magazinele second-hand – o scânteie de legătură cu trecutul – sau chiar de autorii lor; anul trecut, Ann Patchett a lansat o ediție adnotată a romanului său Bel Canto, deși a avertizat că, din cauza „întreruperilor constante” și a spoilerelor, aceasta nu este destinată să fie prima experiență a nimănui. Dar adnotarea propriei opere, a scris ea, i-a revelat „tipare din carte de care abia eram conștientă… m-a ajutat să-mi clarific modul în care scriu”. Sunt ca McAlister, care spune că, deși adnotează lecturile sale academice, ca o academică, de obicei este prea absorbită de cărți pentru a adnota din plăcere.

Dar săptămâna aceasta m-am așezat cu un creion și m-am apucat de o biografie a lui John și Sunday Reed pe care o lăsasem deoparte în favoarea unor lecturi mai escapiste. Și, într-adevăr, m-am trezit scriind semne de exclamare în margini la detalii picante și scriind comentarii critice ca și cum aș fi șoptit unui prieten.

Dacă pare un pic ca o temă pentru acasă, poate că nu e un lucru rău. Chiar și cititul doar pentru plăcere poate fi îmbunătățit prin intenționalitatea și ritmul mai lent necesare pentru adnotări; cele câteva secunde în plus necesare pentru a desena o stea lângă un paragraf deosebit de satisfăcător vă permit să vă bucurați de acea satisfacție încă puțin mai mult.