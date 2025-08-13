Berlinul, Londra şi Parisul, pregătite să reintroducă sancţiuni împotriva Iranului, dacă nu se negociază o soluție la programul nuclear până la finele lui august

Germania, Regatul Unit şi Franţa se declară pregătite să declanşeze mecanismul de reintroducere a sancţiunilor contra Iranului dacă nu se ajunge la o soluţie negociată cu privire la programul nuclear iranian până la finalul lunii august, transmite miercuri AFP, citată de Agerpres.

Într-o scrisoare adresată ONU, miniştrii de externe din cele trei ţări subliniază că au ”indicat clar că, în cazul în care Teheranul nu doreşte să ajungă la o soluţie diplomatică până la finalul lui august 2025, sau nu fructifică oportunitatea unei prelungiri, ele sunt pregătite să declanşeze mecanismul” ce permite restabilirea ansamblului de sancţiuni internaţionale faţă de Iran.

Ministrul de externe german Johann Wadephul, omologul său francez Jean-Noël Barrot şi cel britanic David Lammy se declară totuşi ”deplin angajaţi în favoarea unei soluţionări diplomatice a crizei provocate de programul nuclear iranian şi îşi vor continua schimburile de opinii în vederea ajungerii la o soluţie negociată”.

Scrisoarea, adresată secretarului general al ONU Antonio Guterres şi Consiliului de Securitate, intervine la două luni după loviturile aeriene israeliene şi americane asupra unor obiective nucleare din Iran. La capătul acestui conflict de 12 zile, Iranul şi-a suspendat cooperarea, deja limitată, cu Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA).

Însă duminică, şeful diplomaţiei iraniene Abbas Araghchi a anunţat că un director general adjunct al AIEA este aşteptat a doua zi la Teheran pentru a discuta despre un nou cadru de cooperare.

În luna iulie, Araghchi a trimis o scrisoare la ONU în care afirma că Germania, Regatul Unit şi Franţa nu dispun de legitimitatea necesară pentru a reintroduce mecanismul de sancţiuni. În scrisoarea lor, miniştrii de externe german, britanic şi francez subliniază că aceste afirmaţii iraniene sunt ”neîntemeiate”.

Cele trei ţări, alături de SUA, Rusia şi China, sunt semnatarele acordului convenit cu Iranul în 2015 ce prevede restricţii importante în programul nuclear iranian, în schimbul unei ridicări graduale a sancţiunilor impuse de ONU.

SUA s-au retras unilateral din acest acord în 2018 şi au reimpus sancţiuni contra Teheranului, dar Germania, Regatul Unit şi Franţa şi-au reafirmat ataşamentul faţă de acest pact şi au declarat că doresc să continue schimburile comerciale cu Iranul.