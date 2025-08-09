Un paraşutist a fost reţinut după ce a sărit de pe Turnul Eiffel

Trei bărbaţi au fost văzuţi sâmbătă urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o paraşută pentru a coborî. Toţi trei au fost reţinuţi de poliţie, relatează Le Figaro, transmite News.ro.

Cei trei bărbaţi au fost observaţi de agenţii de securitate ai Turnului Eiffel în jurul orei locale 05:20, în timp ce se căţărau pe monument. Având în vedere gravitatea faptei şi pericolul la care se expuneau, poliţia şi pompierii din cadrul GRIMP (Grupul de intervenţie în medii periculoase) au fost chemaţi la faţa locului pentru a le ordona celor trei bărbaţi să coboare imediat de pe monument.

O oră mai târziu, doi dintre ei au cooperat în cele din urmă şi au fost însoţiţi pe jos de poliţişti, în timp ce ultimul a preferat să-şi deschidă paraşuta pentru a coborî pe Champ-de-Mars. La sosirea pe sol, a fost întâmpinat de forţele de ordine, care l-au reţinut şi l-au plasat în arest preventiv, la fel ca pe ceilalţi doi complici, a declarat Parchetul din Paris pentru Figaro.

Ei vor fi deferiţi duminică Parchetului pentru o măsură disciplinară penală, care permite sancţionarea rapidă a autorului unei infracţiuni care îşi recunoaşte vinovăţia.

În data de 10 iulie, a avut loc un incident similar. Doi bărbaţi au fost, de asemenea, reţinuţi şi plasaţi în arest preventiv în jurul orei locale 4:30, după ce au sărit cu paraşuta.