G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Un paraşutist a fost reţinut după ce a sărit de pe Turnul…

turnul eiffel, paris, caldura, canicula, franta
sursa foto: © Luciano Mortula | Dreamstime.com

Un paraşutist a fost reţinut după ce a sărit de pe Turnul Eiffel

Articole9 Aug 0 comentarii

Trei bărbaţi au fost văzuţi sâmbătă urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o paraşută pentru a coborî. Toţi trei au fost reţinuţi de poliţie, relatează Le Figaro, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Cei trei bărbaţi au fost observaţi de agenţii de securitate ai Turnului Eiffel în jurul orei locale 05:20, în timp ce se căţărau pe monument. Având în vedere gravitatea faptei şi pericolul la care se expuneau, poliţia şi pompierii din cadrul GRIMP (Grupul de intervenţie în medii periculoase) au fost chemaţi la faţa locului pentru a le ordona celor trei bărbaţi să coboare imediat de pe monument.

O oră mai târziu, doi dintre ei au cooperat în cele din urmă şi au fost însoţiţi pe jos de poliţişti, în timp ce ultimul a preferat să-şi deschidă paraşuta pentru a coborî pe Champ-de-Mars. La sosirea pe sol, a fost întâmpinat de forţele de ordine, care l-au reţinut şi l-au plasat în arest preventiv, la fel ca pe ceilalţi doi complici, a declarat Parchetul din Paris pentru Figaro.

Ei vor fi deferiţi duminică Parchetului pentru o măsură disciplinară penală, care permite sancţionarea rapidă a autorului unei infracţiuni care îşi recunoaşte vinovăţia.

În data de 10 iulie, a avut loc un incident similar. Doi bărbaţi au fost, de asemenea, reţinuţi şi plasaţi în arest preventiv în jurul orei locale 4:30, după ce au sărit cu paraşuta.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Un bărbat a fost arestat după ce şi-a aprins ţigara cu flacăra de la Monumentul Soldatului Necunoscut din Paris / Ministrul de interne francez: Un act revoltător şi josnic

Articole6 Aug • 404 vizualizări
1 comentariu

Emmanuel Macron îl va decora pe ultimul vânzător ambulant de ziare din Paris

Articole4 Aug • 1.222 vizualizări
0 comentarii

Parchetul antiterorist din Franța cere trimiterea în judecată a 6 persoane pentru atentatul comis în 1982 la Paris, în cartierul evreiesc

Articole9 Iul 2025
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.