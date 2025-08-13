Monica Seles, vedetă a tenisului în anii ’90, mărturisește că suferă de o boală autoimună foarte rară: „Mă afectează în fiecare zi”

Americanca Monica Seles, vedetă a tenisului mondial în anii ’90, cu nouă titluri de Grand Slam, suferă de o boală autoimună neuromusculară foarte rară, care îi afectează vederea și mușchii, potrivit L’Equipe.

Monica Seles a dezvăluit, marți, că se luptă de trei ani cu o afecțiune foarte rară, autoimună și neuromusculară, numită miastenie, care îi afectează vederea și mușchii. Fosta mare jucătoare de tenis, de nouă ori câștigătoare de Grand Slam (dintre care de trei ori la Roland Garros) în anii ’90 și în prezent în vârstă de 51 de ani, a dorit să facă publică starea sa de sănătate pentru a crește gradul de conștientizare și pentru a sprijini cercetarea.

Într-un interviu acordat Associated Press, Seles, născută în Iugoslavia și ulterior naturalizată americană, și-a povestit calvarul: „Jucam cu copii sau cu membri ai familiei și ratam mingi. Îmi spuneam: «Văd două mingi». Evident, există simptome pe care nu le poți ignora. Mi-a luat mult timp să accept și să vorbesc public despre asta, pentru că este dificil. Mă afectează în fiecare zi.”

Seles a mărturisit că unele gesturi cotidiene au devenit foarte dificile pentru ea, menționând, de exemplu, folosirea unui uscător de păr. Site-ul AFM Téléthon explică faptul că miastenia „poate debuta atât la nou-născut, cât și la persoanele în vârstă […] Evoluția bolii este foarte greu de prevăzut și extrem de variabilă de la o persoană la alta. (Boala) se poate agrava sever și poate pune în pericol viața”.

Seles a reamintit că, de-a lungul vieții, a trebuit „să se reseteze complet” de mai multe ori: „Când am ajuns în Statele Unite, la vârsta de 13 ani. Nu vorbeam limba, îmi lăsasem familia în urmă. A fost o perioadă foarte dificilă. Apoi, desigur, devenind o mare jucătoare, este iar o resetare, pentru că faima, banii, atenția, toate acestea schimbă totul și e greu de gestionat la 16 ani. Apoi, bineînțeles, după agresiunea cu cuțitul (în 1993, în timpul unui meci, fiind atacată de o persoană dezechilibrată), a trebuit să fac o resetare uriașă.”

„Iar acum, diagnosticul de miastenie gravis: un alt nou început”, a continuat ea. „Dar, așa cum le spun copiilor pe care îi îndrum: «Trebuie mereu să te adaptezi. Mingea sare și trebuie pur și simplu să te adaptezi». Asta fac și eu acum.”