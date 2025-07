„Romantismul de modă veche are un farmec aparte”: Ce este controversatul „tratament de prințesă” și de ce generația Z este obsedată de el?

Fenomenul de pe rețelele sociale a luat amploare în mediul online – o combinație între tendințe de etichetă, aspirații relaționale și basme, transmite BBC. Este o formă de emancipare, o distracție sau ceva mai sinistru?

Suntem obișnuiți să vedem curtenia de modă veche a înaltei societăți în seriale TV precum Bridgerton, The Buccaneers și The Gilded Age. Dar acum fascinația pentru cavalerismul din dramele de epocă s-a transformat în fenomenul preferat al generației Z pe rețelele sociale: „tratamentul de prințesă”. În cazul în care ați fost prea ocupate să participați la baluri în palate strălucitoare pentru a urmări ultima tendință în materie de întâlniri romantice, tratamentul de prințesă se referă la diverse gesturi demne de basme făcute de partenerii femeilor, inclusiv (dar fără a se limita la) latte în pat, flori în fiecare vineri, pedichiură plătită de partener și deschiderea ușilor pentru voi.

În postările de pe rețelele sociale, tratamentul prințeselor este de obicei contrastat cu „minimul necesar” (gândiți-vă la așteptările de bază în materie de comunicare și de a nu uita zilele de naștere). Și, desigur, un astfel de tratament este extrem de atractiv pentru clicuri: platformele de socializare au transformat din ce în ce mai mult gesturile private de afecțiune în manifestări publice. Dar cât de sănătos este acest lucru? Parțial tendință de etichetă, parțial aspirație relațională, parțial fantezie – tratamentul de prințesă este o formă de emancipare, doar o formă de distracție sau un fel sinistru de tradiționalism extrem?

Aproape 130.000 de postări pe Instagram se adună sub hashtagul #princesstreatment. În centrul acestei tendințe se află influencerița Courtney Palmer din Utah, care se autointitulează „casnică prințesă” și care, într-un videoclip TikTok vizionat de 7,6 milioane de ori, își prezintă așteptările controversate față de soțul ei: „La restaurant, cu soțul meu, nu vorbesc cu ospătara, nu deschid ușile și nu comand mâncarea”. Unii critici au sugerat că acest comportament seamănă mai mult cu cel al unei prizoniere decât cu al unei prințese. Emma Beddington, în The Guardian, l-a calificat drept „emetic” și „deranjant”. Și totuși, tratamentul de prințesă are ecou, în special în Statele Unite.

De ce tratamentul de prințesă are succes

„Într-o perioadă în care întâlnirile romantice pot părea tranzacționale și adesea confuze, romantismul de modă veche pare special”, spune Myka Meier, una dintre cele mai influente persoane din domeniul etichetei pe Instagram. Pentru Meier, care are peste 650.000 de urmăritori pe Instagram, tratamentul de prințesă nu ține atât de mult de materialism, cât de atenția emoțională. „Fantezia de a fi «cucerită» atinge o dorință universală de eleganță, respect și intenționalitate”, spune Meier pentru BBC.

Cu un nou film Downton Abbey care va apărea în această toamnă și eroina noii serii Netflix a Lenei Dunham, Too Much, care visează să fie curtată de un pretendent în stilul domnului Darcy, nu se poate nega apetitul actual pentru reprezentări ale romantismului de modă veche din înalta societate. Serialele menționate anterior, Bridgerton, The Buccaneers și The Gilded Age, fără a mai menționa The Crown, au reînviat interesul pentru curtenia de modă veche și au făcut accesibilă publicului o v ersiune romantizată a curteniei istorice din înalta societate. Aceste drame de epocă au influențat „absolut” întrebările publicului său cu privire la eticheta în întâlnirile romantice, spune expertul în etichetă Daniel Post Senning, autorul cărții Manners in a Digital World. „Poveștile noastre ne influențează modul în care interpretăm emoțiile”, spune Senning, care este stră-strănepotul doamnei bunelor maniere Emily Post.

Cum a căzut SUApradă basmelor

În ciuda faptului că s-au eliberat de subjugare acum aproape 250 de ani, americanii sunt de mult timp fascinați de regalitate. Când regina Victoria a fost încoronată în 1837, „febra Victoria” a cuprins SUA; femeile americane voiau să știe totul despre ea, până și ce cizme Chelsea purta, spune Arianne Chernock, profesoară de istorie la Universitatea din Boston. Până la mijlocul secolului al XX-lea, filmul de animație „Cenușăreasa” al Disney și încoronarea televizată a reginei Elisabeta a II-a au contribuit la popularizarea și mai mare a femeilor din familiile regale.

Și astăzi? „Americanii sunt interesați [de regalitate] în secolele XX și XXI pentru că americanii au devenit actori în cadrul familiei regale”, spune Chernock pentru BBC. În 1936, Wallis Simpson – o femeie divorțată din Pennsylvania – s-a aflat în centrul unei crize constituționale când regele Edward al VIII-lea a abdicat pentru a se căsători cu ea. Câteva decenii mai târziu, căsătoria prințului Harry cu Meghan Markle, originară din California (acum ducesă de Sussex), a reaprins interesul americanilor. Și, adaugă Chernock, prințesa Diana, deși britanică, a devenit „prințesa poporului” de peste Atlantic datorită activității sale umanitare și celebrității sale.

„Diana avea foarte mulți admiratori în America”, spune Chernock. „De fapt, ea chiar s-a gândit să se mute în America, pentru că aici se simțea mai susținută.”

Mulți americani sunt fascinați de regalitate tocmai pentru că nu le aparține, potrivit lui Chernock. Monarhia plutește deasupra agitației politice din SUA ca o fantezie. „Reginele și prințesele oferă această fuziune între viața privată și cea publică, inaccesibilă femeilor din SUA, cu o gravitate și un rol politic care nu se compară cu celebritățile noastre americane”, spune ea.

Odată cu trecerea lumii la mediile online și platformele sociale, fascinația publicului pentru viața celor bogați și a membrilor familiilor regale (atât ca persoane reale, cât și ca personaje fictive) a crescut. Cu toate acestea, în timp ce reprezentările fictive și influențatorii de pe rețelele sociale se concentrează pe opulență și ușurință, prințesele din viața reală au, de asemenea, o putere soft extraordinară, care le permite să joace un rol important în diplomație. „A fi prințesă este o muncă grea”, susține Chernock.

Împuternicire sau regresie sub o nouă formă?

Princess treatment este, așadar, un termen impropriu. Mai degrabă decât să descrie stilul de viață al unei prințese, pare a fi o interpretare a cavalerismului în contextul rețelelor sociale, spune Senning. În contextul medieval original, cavalerismul era un sistem cavaleresc cu un cod de conduită. Dar în istoria modernă, cavalerismul are conotații legate de comportamentul tradițional și curtenitor al bărbaților față de femei, ceea ce, potrivit unor cercetători, reprezintă o consolidare a rolurilor tradiționale de gen și o manifestare a „patriarhatului binevoitor”.

Pe de altă parte, spune Meier, gesturi simple, precum a trage un scaun sau a conduce pe cineva acasă, pot clarifica grija pe care o porți partenerului sau partenerului tău. „Formalitatea încetinește puțin lucrurile, lasă loc pentru apreciere și adaugă un strop de magie”, susține ea.

Este destul de inofensiv, atunci? Apariția tratamentului de prințesă a stârnit o nouă dezbatere, dar Chernock spune că discuția nu este nimic nou. Societatea folosește de mult timp motivul prințesei pentru a explora ideile de feminitate și decență. „[Dezbaterea privind tratamentul de prințesă] este un referendum privind rolul femeilor în societate, și nu va exista niciodată o singură perspectivă asupra acestui subiect”, spune ea.

Dezbaterea este cea mai recentă dintr-o serie de discuții despre relații cu puternice conotații de gen și vine în urma febrei „soțiilor tradiționale” din vara trecută. Soțiile tradiționale, sau femeile care îmbrățișează și promovează rolurile tradiționale de gen, și-au captivat adepții cu portretele nostalgice (adesea blonde, bucolice) ale vieții domestice. Cele două tendințe au paralele izbitoare – așa cum a afirmat recent Rolling Stone: „Este «tratamentul prințeselor» drogul de inițiere pe care soțiile tradiționale îl așteptau?”

Atracția similară a tratamentului de prințesă față de nostalgie a stârnit o discuție proprie despre putere. De ce să te oprești la tiară când poți cere „tratament de regină”? Poate că, pentru cei care sunt înclinați spre tradiționalism, ceea ce atrage este pasivitatea implicită a rolului de prințesă. Titlul de regină are o conotație „încărcată, politică”, sugerează Chernock, în timp ce prințesa este încadrată prin lentila roz a tinereții, romantismului și fanteziei Disney.

Și totuși, deși tratamentul de prințesă poate părea o rebranduire a rolurilor de gen retrograde, Chernock subliniază că, la un anumit nivel, atracția prințeselor provine din puterea lor. „Când fetele se joacă de-a prințesele”, spune ea, „ele caută permisiunea de a fi autoritare”. Sau poate că nu au nevoie de permisiune. La urma urmei, dacă femeile sunt cele care postează despre tratamentul de prințesă, nu femeile sunt cele care dețin puterea?