Csoma Botond (UDMR): Două săptămâni reprezintă un termen rezonabil pentru reforma în administraţie

Două săptămâni reprezintă un termen rezonabil pentru o reformă în administraţia publică locală, dar şi în cea centrală, a declarat luni liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, care a adăugat că nu există o alternativă în Parlament la actuala coaliţie de guvernare, transmite Agerpres.

„Nu credem că ar putea să existe acum o alternativă, în actualul Parlament, la această coaliţie. Suntem de acord cu amânarea pentru că o reformă substanţială nu poţi să o faci aşa de pe o zi pe alta. Au apărut nişte cifre în ultimele zile şi cu aceste cifre trebuie să lucrăm mai multe zile. Şi eu cred că două săptămâni e un termen rezonabil pentru ca să avem o reformă substanţială atât în administraţia publică locală, cât şi în administraţia publică centrală”, a declarat deputatul UDMR, la Parlament.

Întrebat de ce se negociază cu demisia premierului pe masă, el a răspuns: „Nu cred că e chiar o ameninţare. Domnul Bolojan este un om hotărât. Nu cred că este un instrument de negociere. Domnul Bolojan este un om hotărât, doreşte să facă reformă”.

„Cert este că poziţia UDMR e că această coaliţie trebuie să continue. Nu există alternativă la această coaliţie. Şi suntem de acord că avem nevoie de o reformă atât în administraţia publică locală, cât şi în administraţia publică centrală, dar nu se poate face de pe o zi pe alta. Şi încă nu am avut cifrele exacte, că s-au vehiculat foarte multe cifre, ba 40%, ba 25%, nimeni nu ştia că 40% din tot sistemul sau din posturile ocupate sau neocupate. Trebuie să avem o discuţie clară. Dar suntem de acord”, a adăugat Csoma Botond.

Potrivit acestuia, trebuie făcute analize separate pe fiecare instituţie.

„Nu putem accepta ca această reformă să se facă doar în administraţia publică locală. (…) Dar, sigur, noi am spus şi în campania electorală că statul trebuie pus la dietă şi sigur această dietă trebuie să fie o dietă echitabilă, atât în administraţia publică locală, cât şi în administraţia publică centrală. (…) Nu putem accepta ca această reformă să se facă doar în administraţia publică locală”, a spus Csoma Botond, care a evidenţiat că „şi PSD a fost de acord, chiar şi ei ceruseră această amânare”.

De asemenea, întrebat dacă s-ar putea mări din nou TVA, deputatul UDMR a negat: „Sunt nişte informaţii nefondate, eu aşa cred. Trebuie să facem reforma statului, nu putem să venim din nou cu o majorare a TVA”.