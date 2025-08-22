G4Media.ro
CSM: Demersurile legislative promovate de decidenții politici vor conduce la destabilizarea gravă…

Consiliul Superior al Magistraturii, CSM, sediu CSM
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

CSM: Demersurile legislative promovate de decidenții politici vor conduce la destabilizarea gravă a sistemului judiciar, creând un risc major pentru drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești

Consiliul Superior al Magistraturi (CSM) susține, într-un comunicat dat publicității vineri, că „demersurile legislative promovate de decidenții politici vor conduce la destabilizarea gravă a sistemului judiciar, creând un risc major pentru drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești”.

În contextul demersului legislativ privind modificarea statutului judecătorilor și procurorilor și a dezbaterilor publice generate de acesta, Consiliul Superior al Magistraturii își manifestă aprecierea față de poziția publică a avocaților, parteneri esențiali ai actului de justiție, care au atras atenția asupra efectelor negative generate de instabilitatea legislativă și de retorica stigmatizantă care afectează nu doar corpul profesional al magistraților, ci și buna funcționare a întregului sistem judiciar.

„În egală măsură, Consiliul își exprimă îngrijorarea cu privire la măsurile legislative propuse de Guvernul României, care ar încălca principiul stabilității și predictibilității legislative, cu efecte grave asupra desfășurării activității avocaților. În final, orice asemenea modificări vor avea un impact semnificativ asupra accesului liber la justiție al cetățenilor, al căror drept esențial la apărare asigurat prin profesioniști ai dreptului va fi profund afectat.

Consiliul Superior al Magistraturii subliniază că toate aceste demersuri legislative promovate de decidenții politici vor conduce la destabilizarea gravă a sistemului judiciar, creând un risc major pentru drepturile și libertățile fundamentale ale cetățenilor și parcursul democratic al societății românești”, se arată în comunicat.

CSM subliniază că, dată fiind contribuția esențială a fiecărei profesii juridice în menținerea eficienței și calității actului de justiție, orice demers normativ sau de altă natură care vizează acest domeniu trebuie atent și responsabil evaluat, astfel încât să fie asigurată respectarea valorilor esențiale ale statului de drept.

