Crystal Palace a pierdut apelul la TAS şi este retrogradată oficial din Europa League în Conference League

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Crystal Palace a pierdut apelul împotriva deciziei UEFA de a o retrograda din Europa League în Conference League (al treilea eşalon european) într-un caz care implică proprietatea mai multor cluburi, a anunţat, luni, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), conform News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Luna trecută, UEFA a retrogradat-o pe Palace, dar i-a permis grupării Olympique Lyon să joace în Europa League deoarece, la momentul respectiv, Eagle Football Group era acţionarul majoritar al lui Lyon, în timp ce preşedintele său, John Textor, deţinea o participaţie majoritară la Palace.

Palace, care s-a calificat în Europa League în calitate de câştigătoare a Cupei Angliei, a făcut apel împotriva deciziei UEFA luna trecută. Apelul a fost făcut cu doar câteva zile înainte ca Robert Wood „Woody” Johnson, coproprietar al echipei New York Jets, să finalizeze achiziţionarea pachetului de acţiuni deţinut de Eagle Football Holdings, o companie fondată de Textor. Textor a demisionat, de asemenea, din consiliul de administraţie al Lyon, fiind înlocuit de Michele Kang, care a fost numită director executiv.

Cum atât Lyon, cât şi Palace s-au calificat în Europa League, clubul francez şi-a păstrat locul deoarece a terminat mai sus în campionatul respectiv: Lyon – locul 6 din Ligue 1, în timp ce Palace a terminat 12 din Premier League.

Palace, care duminică a câştigat Community Shield învingând Liverpool la penalty-uri (2-2, 3-2.), va juca în play-off-ul Conference League.

Nottingham Forest va înlocui Palace în Liga Europa, după ce a terminat pe locul şapte în Premier League.